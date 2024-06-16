Avrupa İlaç Ajansı, ölüme yol açan ağrı kesici hakkında soruşturma başlattı

Avrupa ilaç düzenleme kurumu, bir dizi hastalık ve ölümle bağlantılı olarak popüler bir ağrı kesici hakkında soruşturma başlattı.



Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük düzenleyici kurumlarından biri olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) cuma günü, hastaların beyaz kan hücrelerinin ciddi şekilde azaldığı potansiyel olarak ölümcül bir durum olan "agranülositoz"a yol açabilen ağrı kesici "metamizol"ü gözden geçirdiğini doğruladı.



The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre geçtiğimiz kasım ayında Observer tarafından İspanya'daki bir hasta grubunun, insanları ilacın yan etkilerine karşı korumada başarısız olduğu iddiasıyla hükümete karşı yasal işlem başlattığı ortaya çıkarılmıştı.



İspanya'da Nolotil markası altında pazarlanan ilaç, İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkede halihazırda yasaklanmış durumda.

EMA, "bilinen agranülositoz riskini en aza indirmek için alınan önlemlerin yeterince etkili olmayabileceğine dair endişeler" olduğunu ifade etti.



EMA'nın incelemesi, son agranülositoz vakalarının ardından Finlandiya ilaç ajansı tarafından talep edildi.

PAZAR İZNİNİN GERİ ÇEKİLMESİ TALEBİ

İlaç ajansı, Finlandiya'da metamizol pazarlayan bir şirketin güvenlik nedenleriyle pazar izninin geri çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

Düzenleyici kurum şu açıklamayı yaptı: "Komite, agranülositozun ilaçların fayda-risk dengesi üzerindeki etkisini değerlendirecek ve AB genelinde pazarlama ruhsatlarının sürdürülmesi, değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi konusunda bir tavsiye yayınlayacaktır."



Ajans, metamizole ilişkin ürün bilgilerinde agranülositozun ya nadir bir yan etki (bin kişide 1'e kadar görülen) ya da çok nadir bir yan etki (10 bin kişide 1'e kadar) olarak listelendiğini söyledi.

Bu riski en aza indirmeye yönelik önlemlerin ülkeden ülkeye değiştiği de belirtildi.

İLAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI



EMA, metamizol içeren ağrı kesicilerin 1920’lerden bu yana Avrupa genelinde kullanıldığını belirterek, ilaçların listesini de paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Metamizol içeren ilaçlar bir dizi AB ülkesinde ruhsatlandırılmıştır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya. Finlandiya'da ruhsatlı tek metamizol içeren ilaç geri çekilmektedir. Bir dizi isim altında mevcutturlar: Afexil, Algifen, Algifen Neo, Algi-Mabo, Algocalmin, Algopyrin, Algozone, Alindor, Alkagin, Alvotor, Analgin, Benlek, Berlosin, Buscapina Compositum, Dialginum, Dolocalma, Flamborin, Gardan, Hexalgin, Locamin, Metagelan, Metalgial, Metamistad, Metamizol, Metapyrin, Natrijev, Nodoryl, Nofebran, Nolotil, Novalgin, Novalgina, Novalgine, Novaminsulfon, Novocalmin, Panalgorin, Piafen, Piralgin, Pyralgin, Pyralgina, Quarelin, Scopolan Compositum, Spasmalgon ve Tempalgin.”