Avrupa işgale gözünü kapattı: Gazze yanarken silahlar satılıyor

İsrail, 2024 yılında yaklaşık 14,7 milyar dolarlık savunma ihracatı gerçekleştirerek şimdiye kadarki en yüksek rakamlarına ulaştı.

Bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artış gösteren bu rakam, ülkedeki askeri endüstrinin büyümesini gözler önüne sererken, bu büyümenin Gazze’de süren yıkıcı ablukayla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

AVRUPA LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR

İsrail Savunma Bakanlığı’na göre ihracatın yüzde 54’ü Avrupa ülkelerine, yüzde 23’ü Asya-Pasifik bölgesine, yüzde 12’si Abraham Anlaşmaları kapsamında ilişkilerin normalleştiği Arap ülkelerine yapıldı.



ABD’nin de dahil olduğu Kuzey Amerika yüzde 9’luk bir pay alırken, Latin Amerika ve Afrika ise yüzde 1 oranında yer aldı.

İSRAİL'DEN KAN DONDURAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Israel Katz, bu yükselişi Ekim 2023’te Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail’in “askeri başarısıyla” ilişkilendirdi. Katz, “Dünya, İsrail'in gücünü görüyor ve onunla ortaklık kurmak istiyor” açıklamasında bulundu.



Ancak bu “başarı” ifadesi, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonların yarattığı insani yıkımı görmezden gelir nitelikte olmasıyla dikkat çekti.

İSRAİL DÜNYAYA NE SATIYOR?

İsrail’in ihraç ettiği ürünlerin başında füze, roket ve hava savunma sistemleri gelirken; zırhlı araçlar, uydu sistemleri ve siber teknolojiler de önemli yer tuttu.

Anlaşmaların yüzde 57’si 100 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Silah satışlarındaki bu büyüme, “savaşın ticarete dönüşmesi” şeklinde yorumlanıyor.

ÜLKELER ANLAŞMALARI İPTAL EDİYOR

Bu yükselişin arka planında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yarattığı insani kriz ve buna karşı yükselen uluslararası tepki bulunuyor.

Birçok ülke, Tel Aviv yönetimiyle olan savunma anlaşmalarını sorgulamaya başladı. İspanya, İsrailli bir şirketten alınması planlanan tanksavar füze sistemini iptal ederek bu sürece ilk somut örneklerden biri oldu.



