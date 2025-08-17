Avrupa kararını verdi: Zelenski'yi Trump'la yalnız bırakmayacaklar

Avrupalı liderlerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, yarın Washington'u ziyaret edecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye katılarak Moskova'nın savaşa son vermesini talep edecek.

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı zirvenin ardından ateşkes çağrısını geri çekmesi sonrası geldi.

Kremlin'in işgal emrini vermesinden üç yıldan fazla bir süre sonra Ukrayna'da ateşkesin sağlanması, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerinin davet edilmediği zirve öncesinde Trump'ın temel taleplerinden biriydi.

Ancak net bir ilerleme sağlanamayan toplantının ardından Trump, Ukrayna'da acil ateşkesin mümkün olmadığını açıkladı. Bu hamle, uzun süredir nihai barış anlaşması için müzakerelerden yana olan Putin'in lehine olarak yorumlandı.

KONFERANSTA GÖRÜŞECEKLER



Washington ziyareti öncesi konuşan Von der Leyen, Zelenski'yi Brüksel'de diğer Avrupa liderlerinin video konferansla katılacağı bir toplantıya davet edeceğini ve ardından Ukrayna liderinin talebi üzerine diğer Avrupa liderleri ile birlikte ABD gezisine eşlik edeceğini söyledi.



Alman hükümeti, Merz'in diğer Avrupa liderleri arasında olduğunu ve “Ukrayna'da hızlı bir barış anlaşmasına olan ilgiyi” vurgulamaya çalışacağını doğruladı. Finlandiya, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da Washington'a gideceğini açıkladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yarın ABD'de olacak liderlerden.