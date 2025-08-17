Avrupa kararını verdi: Zelenski'yi Trump'la yalnız bırakmayacaklar

Avrupalı liderler, Trump'la görüşecek olan Zelenski'ye destek için ABD'ye gitme kararı aldı.

Alaska'daki Putin-Trump görüşmesinin yankıları sürüyor.

Avrupalı liderlerden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, yarın Washington'u ziyaret edecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye katılarak Moskova'nın savaşa son vermesini talep edecek.

Bu gelişme, Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı zirvenin ardından ateşkes çağrısını geri çekmesi sonrası geldi.

Kremlin'in işgal emrini vermesinden üç yıldan fazla bir süre sonra Ukrayna'da ateşkesin sağlanması, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerinin davet edilmediği zirve öncesinde Trump'ın temel taleplerinden biriydi.
Ancak net bir ilerleme sağlanamayan toplantının ardından Trump, Ukrayna'da acil ateşkesin mümkün olmadığını açıkladı. Bu hamle, uzun süredir nihai barış anlaşması için müzakerelerden yana olan Putin'in lehine olarak yorumlandı.

KONFERANSTA GÖRÜŞECEKLER

Washington ziyareti öncesi konuşan Von der Leyen, Zelenski'yi Brüksel'de diğer liderlerinin video konferansla katılacağı bir toplantıya davet edeceğini ve ardından Ukrayna liderinin talebi üzerine diğer Avrupa liderleri ile birlikte ABD gezisine eşlik edeceğini söyledi.

Alman hükümeti, Merz'in diğer Avrupa liderleri arasında olduğunu ve “Ukrayna'da hızlı bir barış anlaşmasına olan ilgiyi” vurgulamaya çalışacağını doğruladı. Finlandiya, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da Washington'a gideceğini açıkladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yarın ABD'de olacak liderlerden.

TRUMP'IN TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMASI

Trump, Alaska'dan Washington'a dönüş uçağında Zelenski ve Avrupalı liderlere bilgi verdi ve ardından “Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmek için en iyi yolun, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşmasına doğrudan varmak olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu”nu söyledi.

Trump, Truth Social platformunda ateşkes anlaşmalarının “çoğu zaman geçerli kalmadığını” da ekledi. Ancak Zelenski, bu tutum değişikliğinden ikna olmuş görünmezken, bunun “durumu karmaşıklaştırdığını” söyledi.
Sosyal medyada yaptığı açıklamada Zelenski, “Moskova, saldırıları durdurmak için basit bir emri yerine getirme iradesinden yoksunsa, Rusya'nın komşularıyla on yıllarca barış içinde bir arada yaşama gibi çok daha büyük bir iradeyi hayata geçirmesi için çok çaba sarf edilmesi gerekebilir” ifadelerini kullandı.

