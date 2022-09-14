Avrupa Komisyonu Başkanı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar kalıcı

Avrupa Komistonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen yıllık toplantıda konuştu.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Komisyonun icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın katılımıyla düzenlenen oturumda, tüm kadın yetkililerin Ukrayna bayrağının renklerinde giyinmesi dikkati çekti.



Von der Leyen, Ukrayna'daki savaşa değinerek Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya değil, AB'nin enerjisi, ekonomisi, değerleri, demokrasisi ve geleceğine saldırdığını söyledi.



Von der Leyen, "Bu parlamento, daha önce hiç Avrupa topraklarındaki şiddetli bir savaş hakkında tartışmamıştı. Putin'in cesaret ve dayanışmayla başarısız olacağına ve Avrupa'nın galip geleceğine olan inancımla burada duruyorum. Avrupa'nın Ukrayna ile dayanışması sarsılmaz olarak kalacak” dedi.



Bununla birlikte, von der Leyen, AB’nin üye ülkelerdeki haneleri ve evleri, enerji fiyatlarındaki artışa karşı korumak için çalıştığını söyledi.



Von der Leyen, "Bu devirde savaştan yararlanarak ve tüketicilerimizin sırtına binerek olağanüstü rekor gelirler ve kârlar elde etmek yanlıştır. Bu devirde kârlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir" dedi.



Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska (solda), Avrupa Parlamentosu'ndaki yıllık durum değerlendirmesinde onur konuğu olarak yer aldı.

"RUSYA'NIN EKONOMİSİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Diğer taraftan, komisyondaki bazı kişiler enerji fiyatlarındaki büyük artışa işaret ederek, bloğun Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Batı'yı daha fazla vurduğunu tartışırken, von der Leyen, yaptırımların Rusya'ya zarar verdiğini açıkladı:



"Rusya'nın ekonomisi pamuk ipliğine bağlı" diyen von der Leyen, yaklaşık bine yakın uluslararası şirketin ülkeyi terk ettiğini de sözlerine ekledi:



"Rus ordusu, askeri araçlarını tamir etmek için bulaşık makineleri ve buzdolaplarındaki çipleri topluyor. Çünkü yarı iletkenleri tükendi. Rusya'nın endüstrisi darmadağın."



Von der Leyen, ayrıca Ukrayna'nın hızlı bir karşı saldırıda işgalci Rus güçlerinden geri aldığı toprakları güvence altına almak için çalıştığı bir zamanda, yaptırımları kalldırmanın doğru zaman olmadığını söyledi. AB Komisyonu Başkanı, "Artık alttan alma değil kararlılık gösterme zamanı. Uzun bir süre için işin içindeyiz" diyerek Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların kalıcı olacağını vurguladı.

UKRAYNA'DA EĞİTİME 100 MİLYON EUROLUK DESTEK

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 19 milyar eurodan fazla mali yardım sağladığını belirterek Rus saldırılarının eğitim hayatına verdiği zarara işaret etti.



Rusya'nın 70'ten fazla okula zarar verdiğini veya tümüyle kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden von der Leyen, AB'nin hasarlı okulların rehabilitasyonunu desteklemek için 100 milyon euroluk destek vereceğini duyurdu.



UKRAYNA'NIN TEK PAZAR'A DAHİL EDİLMESİ

Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa süre içinde AB'ye elektrik ihraç eder hale gelmesinden sonra karşılıklı ticareti daha da genişletmek istediğini vurgulayarak "Ukrayna'yı Avrupa serbest dolaşım alanımıza getireceğiz. Artık bunu yapmanın zamanı gerçekten geldi." ifadesini kullandı.



AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ülkesinin AB'nin Ortak Pazarı'na dahil edilmesi konusunu, bugün Ukrayna'ya giderek görüşeceğini kaydetti.



AB İÇERİSİNDE DEMOKRASİ AÇIKLARININ KAPATILMASI

Von der Leyen, "demokrasinin modasının geçmediğini" vurguladı ve hem AB içinde yolsuzlukla mücadele gibi konulara ağırlık verileceğini hem de Birliğin dışındaki ülkelerle demokrasi temelinde ilişkilerin güçlendirileceğini ifade ederek "Bu nedenle Avrupa Siyasi Topluluğu ile ilgili çağrıları destekliyorum" dedi.



Birliğin dış sınırlarının etkin şekilde korunmasında temel hakların da ihmal edilmemesi için çalışılacağına işaret eden von der Leyen, göç ve iltica paketinde uzlaşma amacıyla ilerlemenin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.