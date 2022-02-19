Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Barışın ve diplomasinin hakim olacağına inanıyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanu Ursula van der Leyen, Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Leyen, olası bir savaş durumunda Rusya'nın enerji ve ileri teknoloji sektörlerine yaptırım uygulanacağını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 19.02.2022 - 12:28 | Son Güncelleme : 19.02.2022 - 12:29

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Barışın ve diplomasinin hakim olacağına inanıyoruz

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'nın uluslararası kuralları yeniden yazmak istediğini söyledi. Leyen, ''Rusya'nın uluslararası sistemimizin kurallarını yeniden yazmaya yönelik bariz girişimleri var. Biz yine de barışın ve diplomasinin hakim olacağına inaniyoruz'' dedi.

'nın 8 yıl öncesinden daha güçlü olduğuna vurgu yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, ''Ukrayna'da demokrasiyi destekliyoruz. 8 yıl öncesine göre daha güçlü bir ülke. AB ve Transatlantik tamamen aynı safta yer alıyor ve birleşmiş durumda'' diye konuştu. 

Ukrayna'da bir savaş olması durumunda AB'nin Rusya yaptırımlarının enerji ve yüksek teknolojiyi etkileyeceğini de söyleyen Leyen, ''Daha fazla askeri saldırı olması durumunda Moskova için ciddi sonuçları olabilecek yaptırımlar hazırladık. Avrupa Birliği'ni enerjide daha bağımsız hale getirmek için tedarikçileri ve kaynakları çeşitlendiriyoruz'' diye ekledi. 

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