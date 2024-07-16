Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın ev sahipliğindeki toplantıları boykot edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın dikkat çeken Rusya ve Çin ziyaretlerinin ardından Avrupa Komisyonu boykot kararı aldı. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Budapeşte'deki gayrıresmi toplantıları boykot edeceklerini bildirdi.

Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın ev sahipliğindeki toplantıları boykot edecek

Avrupa Komisyonu, (AB) dönem başkanlığını yürüten 'ın ev sahipliğinde yapılacak gayrıresmi toplantıları boykot edeceğini açıkladı.

Bu karar, 'ın müttefiki Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna konusunda yabancı liderlerle yaptığı ve Avrupalı ortaklarını kızdıran bir dizi toplantının ardından geldi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, dün X'te yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin Budapeşte'deki toplantıları boykot etme kararının "Macaristan'ın dönem başkanlığının başlangıcına işaret eden son gelişmeler ışığında" alındığını belirtti.

AB komisyonu sözcüsü Stefan de Keersmaecker de bugünkü açıklamasında, şunları söyledi: "Başbakan Orban'ın özellikle Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak üçüncü ülkelere yaptığı koordinasyonsuz seyahatlerin Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez birlik imajına zarar vermesinden duyduğumuz hoşnutsuzluğu ve anlaşmazlığı belirtmek üzere bu sembolik adımı attık." 

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1 Temmuz'da altı aylık dönem başkanlığını devraldı ve o tarihten bu yana Orban, 'nın Ukrayna'daki savaşına son vermeyi amaçlayan "barış misyonu" olarak lanse ettiği bir turunda Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Çin ve ABD'yi ziyaret etti.

Bu durum, Orban'ın planlarından önceden haberdar edilmediklerini söyleyen AB liderlerini kızdırdı.

'ın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Janos Boka, komisyonun kararına tepki gösterdi ve "İşbirliği yapmak istediği kurumları ve üye devletleri seçemez" dedi.

Macar hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs da kararın siyasi önyargıların bir ürünü olduğunu belirtti.

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