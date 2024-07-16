Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın ev sahipliğindeki toplantıları boykot edecek

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılacak gayrıresmi toplantıları boykot edeceğini açıkladı.



Bu karar, Macaristan'ın Rusya müttefiki Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna konusunda yabancı liderlerle yaptığı ve Avrupalı ortaklarını kızdıran bir dizi toplantının ardından geldi.



AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, dün X'te yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin Budapeşte'deki toplantıları boykot etme kararının "Macaristan'ın dönem başkanlığının başlangıcına işaret eden son gelişmeler ışığında" alındığını belirtti.



AB komisyonu sözcüsü Stefan de Keersmaecker de bugünkü açıklamasında, şunları söyledi: "Başbakan Orban'ın özellikle Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak üçüncü ülkelere yaptığı koordinasyonsuz seyahatlerin Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez birlik imajına zarar vermesinden duyduğumuz hoşnutsuzluğu ve anlaşmazlığı belirtmek üzere bu sembolik adımı attık."

