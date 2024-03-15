Avrupa Konseyi Başkanı'ndan Putin'e tebrik: "Özgürlük yok"

Rusya'da üç gün sürecek devlet başkalığı seçimi başladı. 112 milyonu aşkın seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde mevcut Başkan Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Vladimir Putin'i gerçek bir muhalefete rağmen yeniden seçildiği için alaycı bir şekilde kutladı. Çünkü oylama daha yeni başlıyordu.



Michel, eski Twitter hesabı olan X'te, "Vladimir Putin'i bugün başlayan seçimlerdeki ezici zaferinden dolayı tebrik etmek istiyorum." paylaşımında bulundu ve "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok." sözleriyle seçimin adaletsiz ortamına eleştiride bulundu.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi: İlk kez 3 gün sürecek Haberi Görüntüle KREMLİN MUHALEFETLE SAVAŞTA



Putin'in, Rusya üzerindeki hakimiyetini altı yıl daha uzatacak yeni bir dönemi garantileyeceği kesin görünüyor. Bugün başlayan oylama pazar gününe kadar sürecek.



Batı, Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle cezalandırmaya çalışırken Kremlin ise ülke içindeki tüm gerçek muhalefeti acımasızca ezip geçmeye devam ediyor.

Yulia Navalnaya'dan Ruslara "seçimi bozma" çağrısı Haberi Görüntüle STALİN'İ GERİDE BIRAKTI



Hapishanede ölen Rus Muhalif lider Aleksey Navalni'nin dul eşi Yulia Navalnaya, Batı'ya seçim sonuçlarını tanımama çağrısında bulundu.



Putin'in kazanacağı zafer, onun iktidarının Sovyet tiranı Joseph Stalin'in hükümdarlığının süresini geçmesini sağlayacak ve Büyük Catherine'den bu yana Rusya'daki en uzun hükümdarlık haline gelecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin