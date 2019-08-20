Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı, üç belediye başkanının görevden alınıp, yerlerine valilerin atanması kararını "kaygı verici" bulduğunu ifade etti.
Açıklamada,, görevden alınan belediye başkanlarının Kongre'nin de gözlemlediği 31 Mart seçimlerinde "halkın hür iradesiyle" seçildiğine vurgu yapıldı.
Uygulamaların "Yerel demokrasinin iyi işleyişini ciddi biçimde zedelediği" görüşü dile getirildi.
Avrupa Konseyi: Başkanların yerine valilerin atanması kaygı verici
NTV HaberDünya
Avrupa Konseyi'nden 3 belediye başkanının görevden alınmasına tepki geldi. Konsey, başkanların görevden alınmasını "Kaygı verici" olarak değerlendirdi.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı, üç belediye başkanının görevden alınıp, yerlerine valilerin atanması kararını "kaygı verici" bulduğunu ifade etti.