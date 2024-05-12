Avrupa Konseyi'nde Refah tepkisi: "Tahliye emri kabul edilemez"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail’in Gazzeli sivillere Refah’tan ayrılmalarına yönelik tahliye emrinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Michel ayrıca İsrail hükümetini uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Refah'ta kara operasyonu yapmamaya çağırdı.

Avrupa Konseyi'nde Refah tepkisi: "Tahliye emri kabul edilemez"
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel

'in Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırıları 212 gündür devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'ni güneyindeki sınır kenti Refah'a kara operasyonu başlatmasının ardındanAvrupa Konseyi Başkanı Charles Michel açıklamalarda bulundu.

X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Michel, “Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Michel ayrıca İsrail hükümetini uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Refah'ta kara operasyonu yapmamaya çağırdı.

Geçiş noktalarının tamamen işler durumda olması gerektiğini belirten Michel, şiddetli kıtlığın ortasında temel insani yardımın geçmesine izin verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Michel açıklamasının devamında, "Kalıcı bir ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm çabalar sürdürülmelidir. AB, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa bağlıdır. BM kararında da belirtildiği üzere İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması bu açıdan kilit önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

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