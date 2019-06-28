Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçildi. Avrupa Parlamentosu Genel Sekreterliği için Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde oylama yapıldı.
Buriç'in tek rakibi Belçika Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders idi.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ilk turda 105'e karşı 159 oyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçildi.
Böylelikle ilk defa Balkanlardan bir siyasetçi bir Avrupa kurumunun başına getirildi. Buriç, AKPM'nin ikinci kadın başkanı oldu.
Hırvat bakan beş yıl görev yapacak. Buric genel sekreterlik görevini 18 Eylül 2019'da 10 yıldır bu görevde bulunan Norveçli Thorbjorn Jagland'dan devralacak.
CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke de oybirliğiyle "Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller" grubu'nun birinci başkan yardımcılığına seçildi.
Avrupa Konseyi'nin üst yönetimi kadınlardan oluşturuldu
NTV HaberDünya
Avrupa Konseyi cinsiyet eşitliğinde önemli bir aşama kaydetti. Örgütün üst yönetiminin tamamı artık kadınlardan oluşuyor.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne seçildi. Avrupa Parlamentosu Genel Sekreterliği için Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde oylama yapıldı.