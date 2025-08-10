Avrupa liderlerinden Trump-Putin tepkisi

Avrupa ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmesine ortak tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'da barışa ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.



"SINIRLAR GÜÇ KULLANILARAK DEĞİŞMEMELİ"



Açıklamada "Başkan Trump'ın Ukrayna'daki ölümleri durdurmak, Rusya'nın saldırganlık savaşını sona erdirmek için yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Ukrayna'nın kendi kaderi üzerinde seçim yapma özgürlüğüne sahip olduğunun altı çizilen açıklamada "Anlamlı müzakereler ancak ateşkes ya da çatışmaların azaltılması bağlamında gerçekleştirilebilir.

Ukrayna'da barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemez.

Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.



"AVRUPALILAR BİRLİK İÇİNDE"

Açıklamada, "Avrupalılar olarak birlik içindeyiz ve çıkarlarımızı ortaklaşa desteklemeye kararlıyız.

Ukrayna'da hayati güvenlik çıkarlarımızı koruyan barış için Başkan Trump, ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz." denildi.