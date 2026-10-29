Söylentiler gerçek oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde 2027'de görevinden ayrılacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde , X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Meslektaşlarıma 7 Şubat 2027 tarihinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı görevimden ayrılacağımı bildirdim. Bu kuruma hizmet etmek benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Son yedi yıl boyunca bu yolculukta beni destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



“YÜZÜMDEKİ BANTLAR KÜÇÜK BİR AMELİYATTAN KAYNAKLANIYOR”



Videoda, yüzündeki yara bantları dikkat çeken Lagarde, bu paylaşımına bir de ek yaparak, "Sosyal medya dedikodularını önlemek için: Yüzümdeki bantlar hafta başındaki küçük bir ameliyattan kaynaklanıyor. Doktorunuzun talimatlarına uyun ve cildinizi düzenli olarak kontrol ettirin!" dedi.



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Kasım 2019'dan bu yana ECB Başkanlığı görevini yürüten Lagarde'a özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Costa, Lagarde'ın görev süresi boyunca bankaya güçlü bir görev ve sorumluluk bilinciyle liderlik ettiğini belirtti.

Costa, Lagarde'ın belirsizlik dönemlerindeki liderliğinin ve Avrupa projesine bağlılığının Avrupa'ya önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Küresel salgın, Avrupa'da savaş, enerji krizleri ve enflasyon şokları boyunca Lagarde'ın kararlı bir yönetim sergilediğine işaret eden Costa, bu yaklaşımın Euro Bölgesi'nin istikrarının ve dayanıklılığının korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Costa, ECB yönetiminde sorunsuz bir geçiş sağlanması amacıyla Lagarde'ın yerine gelecek ismin atanmasına yönelik sürecin bugün başlatılacağını ve gecikmeden yürütüleceğini bildirdi.

Atama sürecinin AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın ilgili maddesinde öngörülen usule uygun ilerleyeceğini belirten Costa, Euro Bölgesi ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda zamanında karar almasının hedeflendiğini ifade etti.



GÖREVDEN AYRILACAĞINA DAİR SÖYLENTİLER DAHA ÖNCE DE KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

Lagarde'ın görevden erken ayrılacağına dair söylentiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın Dünya Ekonomik Forumu'na geçeceği konuşuluyor.

ECB Başkanı Lagarde'ın erken istifası, Avrupa liderlerine Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeni başkanı seçme fırsatı tanıyacak.

Koltuk için en güçlü adaylar Hollandalı Klaas Knot ve İspanyol Pablo Hernandez de Cos.