Avrupa Merkez Bankası'ndan uyarı. "Yapay zeka balonu" patlıyor mu?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yapay zekaya yönelik yatırımcı algısının bozulması halinde piyasalarda ani yeniden fiyatlama ve büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısını yaptı.

ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, bugün Frankfurt'ta katıldığı 29. Euro Finance Week konferansının açılışında yaptığı konuşmada yapay zekadaki hızlı büyümenin 21 üyeli Euro Bölgesi'nde finansal istikrar için yeni zorluklar yarattığını söyledi.

Vujcic, "Yapay zeka anlatısının yeniden değerlendirilmesi piyasalarda ani yeniden fiyatlamayı ve ciddi değer kayıplarını tetikleyebilir" dedi.

Yetkili, bölgedeki yatırım fonlarının bu sektöre daha fazla açık hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı bir piyasa çöküşünün Euro Bölgesi için büyük risk oluşturduğunu kaydetti.

NVIDIA SKANDALI TEDİRGİNLİĞİ ARTIRDI

Yatırımcılar, yapay zeka alanındaki devasa harcamaların karşılığını verip vermeyeceğini giderek daha fazla sorguluyor.

Piyasalardaki tedirginlik ve dalgalanmalar, geçen hafta Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı koltuğundan eden skandalla hız kazandı.

ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'yi kazanması da yapay zeka teknolojilerine yönelik daha sıkı denetim getirilebileceği endişelerini artırdı.

Vujcic, düzenleme kaygılarını körükleyen bu seçim sonuçlarının ardından yaşanan piyasa düşüşlerinin "yapay zeka değerlemeleri konusunda temkinli olunması gerektiğini hatırlattığını" ifade etti.