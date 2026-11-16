Avrupa Merkez Bankası'ndan uyarı. "Yapay zeka balonu" patlıyor mu?
16.11.2026 16:30
ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, bugün Frankfurt'ta katıldığı 29. Euro Finance Week konferansının açılışında konuştu.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vujcic, yapay zekaya yönelik yatırımcı güveninin bozulması halinde piyasalarda ani değer kayıpları yaşanabileceğini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yapay zekaya yönelik yatırımcı algısının bozulması halinde piyasalarda ani yeniden fiyatlama ve büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısını yaptı.
ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, bugün Frankfurt'ta katıldığı 29. Euro Finance Week konferansının açılışında yaptığı konuşmada yapay zekadaki hızlı büyümenin 21 üyeli Euro Bölgesi'nde finansal istikrar için yeni zorluklar yarattığını söyledi.
Vujcic, "Yapay zeka anlatısının yeniden değerlendirilmesi piyasalarda ani yeniden fiyatlamayı ve ciddi değer kayıplarını tetikleyebilir" dedi.
Yetkili, bölgedeki yatırım fonlarının bu sektöre daha fazla açık hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı bir piyasa çöküşünün Euro Bölgesi için büyük risk oluşturduğunu kaydetti.
NVIDIA SKANDALI TEDİRGİNLİĞİ ARTIRDI
Yatırımcılar, yapay zeka alanındaki devasa harcamaların karşılığını verip vermeyeceğini giderek daha fazla sorguluyor.
Piyasalardaki tedirginlik ve dalgalanmalar, geçen hafta Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı koltuğundan eden skandalla hız kazandı.
ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'yi kazanması da yapay zeka teknolojilerine yönelik daha sıkı denetim getirilebileceği endişelerini artırdı.
Vujcic, düzenleme kaygılarını körükleyen bu seçim sonuçlarının ardından yaşanan piyasa düşüşlerinin "yapay zeka değerlemeleri konusunda temkinli olunması gerektiğini hatırlattığını" ifade etti.
HALKA HARZ HACMİ DOT-COM DÖNEMİNİ AŞACAK
Vujcic, halka arz hacimlerinin ABD gayrisafi yurt içi hasılasına oranının 1990'ların sonundaki dot-com patlamasının zirve seviyelerini aşma yolunda olduğunu belirtti.
Yapay zeka devi Anthropic'in hisselerinin Perşembe günü Wall Street'te işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Bu işlemin tarihin en büyük ikinci halka arzı olabileceği öngörülüyor.
Vujcic, "Tarihsel olarak bu tür artışlar genellikle piyasa zirveleriyle örtüşerek aşırı yatırımcı iyimserliği riskine işaret ediyor" diye konuştu.