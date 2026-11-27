AVRUPA EKONOMİSİ ALARM VERİYOR

ECB'deki görev değişimi, Avrupa tahvil piyasalarında gerilimin arttığı ve aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde kritik seçimlerin yaklaştığı bir döneme denk geliyor.

ECB bir yandan İran savaşı kaynaklı yeniden yükselen enflasyonla mücadele ederken, diğer yandan Fransa'daki siyasi çalkantının Euro Bölgesi genelinde daha geniş çaplı bir finansal strese yol açmasından endişe ediliyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon şu anda yüzde 4 ile ECB'nin hedefinin iki katı seviyesinde bulunuyor. Resmi ve gayriresmi değerlendirmelerde bulunan karar vericiler, Aralık ayında bir faiz artışının kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Sonrasına ilişkin tablo ise belirsizliğini koruyor.

Piyasalar, petrol fiyatlarındaki son gerileme ve baz etkisiyle ilkbahardan itibaren enflasyonda beklenen düşüş nedeniyle yalnızca bir faiz artışı daha öngörüyor.

Eski ECB Başkanı Mario Draghi'nin müttefiki olarak bilinen Güney Avrupalı De Cos'un seçilmesi, merkez bankasının olası yeni bir borç krizini bastırmak için elindeki araçları kullanmaktan çekinmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Bununla birlikte ECB'nin para politikası 27 üyeli Yönetim Konseyi tarafından belirlendiği için başkanın faiz oranlarını tek başına yönlendirme alanı sınırlı kalıyor.