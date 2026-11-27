Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Pablo Hernández de Cos oldu
27.11.2026 09:34
Euro Bölgesi ülkeleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni başkanı olarak İspanyol merkez bankacı Pablo Hernández de Cos'u seçti.
Euro Bölgesi ülkeleri, dün Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) liderler görüşmelerinin ardından Avrupa Merkez Bankası 'nın (ECB) yeni başkanı olarak İspanyol ekonomist Pablo Hernández de Cos'ta uzlaştı.
AFP ve Reuters'a konuşan diplomatlar, 55 yaşındaki De Cos'un, görevinden erken ayrılacak olan Christine Lagarde'ın yerine geçeceğini doğruladı.
Resmi onay sürecinin tamamlanmasının ardından De Cos, euroyu kullanan 21 ülkenin para politikasını yöneten Frankfurt merkezli kurumun başına geçen ilk İspanyol olacak.
Görev süresi normalde Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de koltuğu bırakmasıyla sekiz yıllık görevine başlayacak olan De Cos, ilk para politikası toplantısına 18 Mart'ta başkanlık edecek.
De Cos'un adaylığının önü, Hollanda'nın kendi adayı olan eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'tan vazgeçerek uzlaşıya katılmasıyla açıldı.
İsmi belirtilmeyen bir AB diplomatı, "Hollanda, ECB yönetim kurulu için üç adaylık konusundaki uzlaşıyı destekleyecek" dedi.
Bir diğer diplomat ise Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya Hollanda'nın ECB başkanlığı konusunda uzlaşıya dayalı bir karara değer verdiğini ilettiğini ve bunun "finansal piyasalar için önemli bir sinyal" olduğunu vurguladığını aktardı.
Aylardır kapalı kapılar ardında yürütülen müzakereler sonucunda Fransa ve Almanya arasında varılan kapsamlı anlaşma, altı kişilik ECB Yönetim Kurulu'ndaki diğer iki boş koltuğun dağılımını da netleştirdi.
FRANSA VE ALMANYA EL SIKIŞTI
Aylardır kapalı kapılar ardında yürütülen müzakereler sonucunda Fransa ve Almanya arasında varılan kapsamlı anlaşma, altı kişilik ECB Yönetim Kurulu'ndaki diğer iki boş koltuğun dağılımını da netleştirdi.
Bu kapsamda Fransa'dan Laurence Boone ve Almanya'dan Markus Brunnermeier, kurul üyeliği için tek adaylar olarak öne sürüldü.
Lagarde'ın ayrılmasının ardından ECB Yönetim Konseyi'ndeki tek kadın üye olacak Boone'un piyasa operasyonlarını yönetmesi bekleniyor. Brunnermeier'in ise 31 Mayıs'ta görevinden ayrılacak Philip Lane'in yerine ECB'nin etkili baş ekonomistlik görevini devralması öngörülüyor.
Dün yakılan yeşil ışıkla birlikte resmi onay süreci de başladı. Adayların önce ECB Yönetim Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndan onay alması, ardından AB liderlerinin Aralık ayındaki zirvede nihai onayı vermesi bekleniyor.
Öte yandan zirvede sıcak bir şekilde karşılanan Lagarde'a liderlerin görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar nedeniyle övgüde bulunduğu belirtildi.
Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde anketlerde zorlanan İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı memnuniyetle karşıladı.
Seçimin "Avrupa'da liderlik eden bir İspanya"yı yansıttığını belirten Sanchez, Avrupa Yatırım Bankası'nın İspanyol Başkanı Nadia Calvino ile AB Komisyonu'nun en kıdemli ikinci yetkilisi Teresa Ribera'yı da Avrupa'daki diğer etkili İspanyol isimler olarak sıraladı.
AVRUPA EKONOMİSİ ALARM VERİYOR
ECB'deki görev değişimi, Avrupa tahvil piyasalarında gerilimin arttığı ve aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde kritik seçimlerin yaklaştığı bir döneme denk geliyor.
ECB bir yandan İran savaşı kaynaklı yeniden yükselen enflasyonla mücadele ederken, diğer yandan Fransa'daki siyasi çalkantının Euro Bölgesi genelinde daha geniş çaplı bir finansal strese yol açmasından endişe ediliyor.
Euro Bölgesi'nde enflasyon şu anda yüzde 4 ile ECB'nin hedefinin iki katı seviyesinde bulunuyor. Resmi ve gayriresmi değerlendirmelerde bulunan karar vericiler, Aralık ayında bir faiz artışının kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Sonrasına ilişkin tablo ise belirsizliğini koruyor.
Piyasalar, petrol fiyatlarındaki son gerileme ve baz etkisiyle ilkbahardan itibaren enflasyonda beklenen düşüş nedeniyle yalnızca bir faiz artışı daha öngörüyor.
Eski ECB Başkanı Mario Draghi'nin müttefiki olarak bilinen Güney Avrupalı De Cos'un seçilmesi, merkez bankasının olası yeni bir borç krizini bastırmak için elindeki araçları kullanmaktan çekinmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
Bununla birlikte ECB'nin para politikası 27 üyeli Yönetim Konseyi tarafından belirlendiği için başkanın faiz oranlarını tek başına yönlendirme alanı sınırlı kalıyor.
Meslektaşları ve ECB gözlemcileri, De Cos'un pragmatik ve ılımlı bir isim olduğunu vurguluyor.
PAPLO HERNANDEZ DE COS KİMDİR?
1971 doğumlu Pablo Hernández de Cos, Temmuz 2025'ten bu yana "merkez bankalarının merkez bankası" olarak bilinen İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) Genel Müdürlüğünü yürütüyor.
Kariyerine 1997'de İspanya Merkez Bankası'nda başlayan ve erken dönemlerinde hem ECB'de hem de İspanya Merkez Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan De Cos, 2018-2024 yılları arasında İspanya Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı.
Aynı dönemde (2019-2024) küresel bankacılık standartlarını belirleyen Basel Bankacılık Denetim Komitesi'ne de başkanlık etti.
Madrid Complutense Üniversitesi'nden ekonomi doktorasına, ayrıca işletme ve hukuk diplomalarına sahip olan De Cos, IESE Business School'da profesörlük ve Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'de kıdemli araştırmacılık yaptı.
İspanya'daki bankacılık sektörünün kurtarılması, Kovid-19 pandemisi, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ekonomik etkileri ve ECB'yi tarihindeki en hızlı faiz artışı döngüsüne zorlayan enflasyon dalgası gibi kritik krizleri yöneten De Cos, uzlaşıcı kimliğiyle tanınıyor.
Güney Avrupalı merkez bankacılar genellikle gevşek para politikasından yana "güvercin" olarak nitelendirilse de meslektaşları ve ECB gözlemcileri, De Cos'un bu kalıba sığmayan pragmatik ve ılımlı bir isim olduğunu vurguluyor.