Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama

Strazburg-Brüksel seferini yapan charter treninde teknik bir nedenle patlama meydana geldiği açıklandı.

Eurostar'dan alınan bilgiye göre, tren Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerini taşıyordu.

Milletvekillerinin Paris'e sevk edildiği belirtilirken, bazıları yaşanan olay nedeniyle sosyal medyada öfkeli paylaşımlar yaptı.



AP Genel Kurulu ayda bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor.

7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti.

Daha önce de milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla 400 km ilerideki Paris'teki Disneyland'a gitmişti. Bu durum sosyal medyada mizah konusu olmuştu.