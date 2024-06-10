Avrupa Parlamentosu seçimleri | Almanya Başbakanı Scholz: Milliyetçiliğin verdiği zararı unutmayın

Aşırı sağın önemli kazanımlar elde ettiği Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yankıları sürüyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'i feshedip, erken seçim ilan ederken Almanya'dan da bir açıklama geldi.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, seçimlerde iktidar koalisyonunun ciddi oy kaybetmesinin ardından, Almanya'nın erken seçimi değerlendirmediğini söyledi.

Sözcü, "Yeni bir seçimin yapılacağına dair hiçbir işaret yok" dedi ve olağan seçimler sonbaharda yapılacak. Bizim planımız bu" diye ekledi.

Başbakan Olaf Scholz da daha sonra Fransa'da yaptığı açıklamada, "Milliyetçiliğin ve nefretin verdiği zararı unutmayın" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına göre Almanya'da Neo-Nazi Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oylarını artırırken Scholz'un partisi AfD'nin gerisinde üçüncü sırada yer aldı.