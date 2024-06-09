Avrupa Parlamentosu seçimleri | Belçika Başbakanı De Croo: Bir dönüm noktasındayız

Avrupa Parlamentosu seçimleri için bugün sandıkların kurulduğu ülkelerden biri Belçika oldu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede hem aşırı sağın hem de radikal solun yükselişte olduğu bir ortamda, bu sabah ulusal ve Avrupa seçimlerinde oy kullandı.



AP haber ajansının bildirdiğine göre seçim, dil ve derin bölgesel kimliklerle bölünmüş 11,5 milyon nüfuslu bir ülkede karmaşık müzakerelerin yaşanacağı anlamına gelebilir.



Son kamuoyu yoklamaları, ufukta yeni bir "baş ağrısının" göründüğünü gösteriyor.



Oy verdikten sonra açıklama yapan Başbakan De Croo, "Her seçim önemlidir ve her seçimde insanlar bunun şimdiye kadarki en önemli seçim olduğunu söyleyecektir. Ama bence gerçekten de Avrupa'da ve Belçika dahil bütün ülkelerde bir dönüm noktasındayız” dedi.



Flaman milliyetçisi iki partinin Flandre'de en yüksek oy oranına ulaşması beklenirken, Flandre'nin bağımsızlığını savunan aşırı sağcı Vlaams Belang'ın, oyların yüzde 25'inden fazlasını alması bekleniyor.

Hemen arkasından gelen sağcı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) ise oyların yaklaşık yüzde 20'sini alabilir.



Fransızca konuşulan Valonya'da ise Sosyalist Parti'nin liberaller ve radikal solcu Belçika İşçi Partisi'nin önünde, oyların dörtte birini alacağı tahmin ediliyor.