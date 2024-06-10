Avrupa Parlamentosu seçimlerine aşırı sağ damga vurdu | Hangi ülkede kim kazandı?

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı.

6-9 Haziran'da 27 Avrupa Birliği üyesinde düzenlenen seçimlerinin sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyuruldu.

Yaklaşık 370 milyon seçmenin yüzde 51'i oy kullandı.

Sonuçlar, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde taşları yerinden oynattı. Fransa'da erken seçim ilanına, Belçika'da başbakanın istifasına yol açan seçimler, aşırı sağın yükelişini ortaya koydu.

ALMANYA'DA NEO-NAZİ AFD OYUNU ARTIRDI

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oylarını artırırken, Fransa'da da Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ilk sırayı elde etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Parlamentoda 96 koltuk ile en çok milletvekiline sahip Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri yaklaşık yüzde 30'luk oy oranıyla sandıktan birinci çıktı.



İkinci sırada ise aşırı sağcı AfD, önceki döneme göre oyunu yüzde 4,9 artırdı. AfD, yüzde 15,9'luk oy oranıyla ikinci oldu.

Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokratlar Partisi ise yaklaşık yüzde 14'lük oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.



FRANSA'DA OY FARKI YÜZDE 16

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yüzde 31'den fazla oy alarak açık ara farkla birinci oldu.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesas yüzde 15'lik oy oranıyla ikinci oldu.



İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Başbakan Georgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri yüzde 27'den fazla oy alarak birinci sıraya yerleşti.



İSPANYA'DA MERKEZ SAĞ KAZANDI

Portekiz'de Avrupa Parlamentosu seçimlerini ana muhalefetteki Sosyalist Parti kazandı. İspanya'da ise ana muhalefetteki merkez sağ görüşlü Halk Partisi ilk sırada yer aldı.



Hollanda'da Geert Wilders'in Özgürlük Partisi birinci olamasa da 5 yıl öncesine göre büyük kazanım elde etti. Wilders'in partisi, parlamentodaki sandalye sayısını 1'den 7'ye çıkardı.



Hollanda'da İşçi Partisi ile Yeşil Sol ittifakı sandıktan birinci çıktı.



Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi ilk sırada yer aldı.



Polonya'da Başbakan Donald Tusk'ın liderliğini yaptığı Sivil Koalisyon, yaklaşık yüzde 38'lik oy oranıyla birinci oldu.



Macaristan Başbakanı Victor Orban da iktidardaki Fidesz Partisi'nin zaferini ilan etti.



YUNANİSTAN'DA MİÇOTAKİS'İN PARTİSİ LİDER

Komşu Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Avrupa Parlamentosu'nda 7 koltuk elde ederek birinci oldu.



Avrupa Parlamentosu'nda resmi sonuçlar bugün açıklanacak.

Ardından partiler, siyasi gruplarını oluşturmaya sürecine başlayacak.



İlk genel kurul ise 16 Temmuz'da toplanacak.

SOSYALİST-DEMOKRAT İTTİFAKI 135 VEKİL ALDI

Nihai olmayan ilk resmi sonuçlara göre 720 üyeli Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Halk Partisi (EPP) 189, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) 135, Renew Europe (Renew) 80, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) 72, Kimlik ve Demokrasi Partisi (ID) 58, Yeşiller (Greens/EFA) 52 ve Avrupa Parlamentosu’nda Sol (GUE/NGL) 36 vekille temsil edilecek.

İlk sonuçlara göre parlamentoya seçilen bağımsız üyelerin sayısı 46, henüz herhangi bir parlamento grubuyla ittifaka katılmamış yeni seçilen diğer üyelerin sayısı ise 52 oldu.