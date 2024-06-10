Avrupa Parlamentosu seçimlerine aşırı sağ damga vurdu | Hangi ülkede kim kazandı?

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı.
6-9 Haziran'da 27 Avrupa Birliği üyesinde düzenlenen seçimlerinin sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyuruldu.
Yaklaşık 370 milyon seçmenin yüzde 51'i oy kullandı.
Sonuçlar, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde taşları yerinden oynattı. Fransa'da erken seçim ilanına, Belçika'da başbakanın istifasına yol açan seçimler, aşırı sağın yükelişini ortaya koydu.
ALMANYA'DA NEO-NAZİ AFD OYUNU ARTIRDI
Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oylarını artırırken, Fransa'da da Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ilk sırayı elde etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Parlamentoda 96 koltuk ile en çok milletvekiline sahip Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri yaklaşık yüzde 30'luk oy oranıyla sandıktan birinci çıktı.
İkinci sırada ise aşırı sağcı AfD, önceki döneme göre oyunu yüzde 4,9 artırdı. AfD, yüzde 15,9'luk oy oranıyla ikinci oldu.
Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokratlar Partisi ise yaklaşık yüzde 14'lük oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
FRANSA'DA OY FARKI YÜZDE 16
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yüzde 31'den fazla oy alarak açık ara farkla birinci oldu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesas yüzde 15'lik oy oranıyla ikinci oldu.
İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Başbakan Georgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri yüzde 27'den fazla oy alarak birinci sıraya yerleşti.
İSPANYA'DA MERKEZ SAĞ KAZANDI
Portekiz'de Avrupa Parlamentosu seçimlerini ana muhalefetteki Sosyalist Parti kazandı. İspanya'da ise ana muhalefetteki merkez sağ görüşlü Halk Partisi ilk sırada yer aldı.
Hollanda'da Geert Wilders'in Özgürlük Partisi birinci olamasa da 5 yıl öncesine göre büyük kazanım elde etti. Wilders'in partisi, parlamentodaki sandalye sayısını 1'den 7'ye çıkardı.
Hollanda'da İşçi Partisi ile Yeşil Sol ittifakı sandıktan birinci çıktı.
Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi ilk sırada yer aldı.
Polonya'da Başbakan Donald Tusk'ın liderliğini yaptığı Sivil Koalisyon, yaklaşık yüzde 38'lik oy oranıyla birinci oldu.
Macaristan Başbakanı Victor Orban da iktidardaki Fidesz Partisi'nin zaferini ilan etti.
YUNANİSTAN'DA MİÇOTAKİS'İN PARTİSİ LİDER
Komşu Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Avrupa Parlamentosu'nda 7 koltuk elde ederek birinci oldu.
Avrupa Parlamentosu'nda resmi sonuçlar bugün açıklanacak.
Ardından partiler, siyasi gruplarını oluşturmaya sürecine başlayacak.
İlk genel kurul ise 16 Temmuz'da toplanacak.
SOSYALİST-DEMOKRAT İTTİFAKI 135 VEKİL ALDI
Nihai olmayan ilk resmi sonuçlara göre 720 üyeli Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Halk Partisi (EPP) 189, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) 135, Renew Europe (Renew) 80, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) 72, Kimlik ve Demokrasi Partisi (ID) 58, Yeşiller (Greens/EFA) 52 ve Avrupa Parlamentosu’nda Sol (GUE/NGL) 36 vekille temsil edilecek.
İlk sonuçlara göre parlamentoya seçilen bağımsız üyelerin sayısı 46, henüz herhangi bir parlamento grubuyla ittifaka katılmamış yeni seçilen diğer üyelerin sayısı ise 52 oldu.
URSULA VON DER LEYEN ZAFERLERİNİ İLAN ETTİ
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün akşam yaptığı açıklamada, seçimlerin galibinin Avrupa Halk Partisi (EPP) olduğunu açıkladı.
EPP lideri, Avrupalı seçmenlere güvenlerinden ötürü teşekkür etti. Von der Leyen, “Bugün, Avrupa Halk Partisi için güzel bir gün. Avrupa seçimlerini biz kazandık” diye konuştu.
Aşırı sağ ve sol eğilimli partilerin güç kazandığının doğru olduğunu fakat merkez partilerinin lider konumlarını koruduklarını vurgulayan Von der Leyen, parlamentoda Avrupa Halk Partisi’nin yer almayacağı bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmadığına işaret etti.
ALMANYA'DA AŞIRI SAĞCI AfD İKİNCİ SIRADA
Buna göre, Almanya'da Hristiyan demokratları bir araya getiren EPP 30, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 16, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 14, Liberal partileri birleştiren Avrupa'yı Yenile (RE) 8, Sol 4 ve AP'de henüz bir gruba dahil olmayan partiler ise 19 milletvekili kazandı.
Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile AfD aldı.
Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.
Hollanda'da RE 7, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) 7, EPP 6, Yeşiller 4, S&D 4, Sol 1, diğerleri 1 milletvekilliği aldı.
AVUSTURYA'DA AŞIRI SAĞ İLK SIRADA
Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşirken onu 5'er milletvekilliği ile EPP ve S&D izledi, Yeşiller ve RE ise 2'şer sandalye sahibi oldu.
YUNANİSTAN
Yunanistan'dan EPP 8, Sol 4, S&D 3, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 2, bağımsızlar 2 milletvekilliği kazandı.
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ
GKRY'de toplam 6 sandalyeden EPP 2, Sol 1, S&D 1 ve bağımsızlar 2 tanesini elde etti.
BULGARİSTAN VE HIRVATİSTAN
Bulgaristan'da EPP 6, RE 5, S&D 2, diğerleri 4 milletvekili çıkarırken, Hırvatistan'da EPP 6, S&D 4, Yeşiller 1 ve diğerleri 1 sandalye kazandı.
MALTA VE DANİMARKA
Malta'dan EPP ve S&D 3'er milletvekilliği aldı.
Danimarka'da seçim, RE'ye 4, Yeşiller ve S&D'ye 3'er, Sol 1, ID 1 ve diğerlerine 1 sandalye kazandırdı.
İSPANYA
İspanya'da EPP 22, S&D 20, ECR 7, Yeşiller 4, Sol 3, diğerleri 3 ve henüz bir gruba dahil olmayan partilerden 1 milletvekili AP'ye gönderildi.
FRANSA'DA AŞIRI SAĞ İLK SIRADA
Fransa'da aşırı sağcı ID 30, Re 14, S&D 13, Sol 8, EPP 6, Yeşiller 5 milletvekili çıkardı.
Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görülüyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı.
MACRON'DAN ERKEN SEÇİM KARARI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.
Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.
Macron, "Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.” açıklamasında bulundu.
POLONYA, PORTEKİZ, ROMANYA
Polonya'da EPP 20, ECR 10, RE 3, S&D 2, diğerleri 9 sandalye kazandı.
Portekiz'den EPP ve S&D yedişer, RE, Sol ve ID 2, Yeşiller 1 milletvekili gönderirken, İsveç'te EPP ile S&D beşer, Yeşiller, RE ve ECR üçer ve Sol ise 2 milletvekili çıkardı.
Romanya S&D 13, EPP 12, RE 2, ECR 1, diğerleri 5 sandalye elde etti.
HER ÜLKE NÜFUSU ORANINDA MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK
Bu seçimde ilk kez AP seçimlerinde 705 yerine 720 milletvekili seçiliyor. Nüfuslarına göre en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülke sırasıyla 96 ile Almanya, 81 ile Fransa, 76 ile İtalya, 61 ile İspanya, 53 ile Polonya'dan oluşuyor.
Romanya 33, Hollanda 31, Belçika 22, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, İsveç ve Çekya 21'er, Avusturya 20, Bulgaristan 17, Slovakya, Danimarka ve Finlandiya 15'er, İrlanda 14, Hırvatistan 12, Litvanya 11, Letonya ve Slovenya 9'ar, Estonya 7, Malta, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 6'şar milletvekili çıkaracak.
YENİ YASAMA DÖNEMİ 16 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Resmi sonuçların 10 Haziran'da açıklanmasıyla AP'ye girebilen ulusal partiler, siyasi gruplarını oluşturma sürecine başlayacak.
İlk genel kurul 16 Temmuz'da toplanacak, böylece yeni yasama dönemi başlamış olacak.
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