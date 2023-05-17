Avrupa Parlamentosu seçimlerinin tarihi belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin tarihi belli oldu
Avrupa'nın en eski turizm merkezi Nerja Mağaraları 41 bin yıldır ziyaret ediliyor

Avrupa'nın en eski turizm merkezi Nerja Mağaraları 41 bin yıldır ziyaret ediliyor

Haberi Görüntüle

AB dönem başkanlığını yürüten İsveç, seçimlerin söz konusu tarihlerde yapılması konusunda, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin uzlaşmaya vardığını açıkladı.

AP Başkanı Roberta Metsola da video mesaj yayınlayarak seçim tarihini teyit etti ve AB vatandaşlarını gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde oy vermeye çağırdı.

" değişiyor, biz de onunla birlikte değişmeliyiz." diyen Metsola, AB'nin reforma ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle her AB vatandaşının oy kullanmasının önem arz ettiğini belirtti.

"OY KULLANIN"

Metsola, "Başkalarının sizin adınıza seçim yapmasına izin vermeyin. Oy kullanın." dedi.

AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti.

Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...