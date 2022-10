Avrupa Parlamentosu vekili Marcel de Graaff, Rusya karşıtı olduğu iddiasıyla grubundan ayrıldı

Avrupa Parlamentosunun (AP) Hollandalı vekili Marcel de Graaff, ayrılma kararını, "Kimlik ve Demokrasi Grubundan ayrılıyorum. NATO ve Ukrayna'ya ilişkin görüşlerimden dolayı beni susturmaları hazmedilemez" şeklindeki Twitter paylaşımıyla duyurdu.



Paylaşımında, "Rusya ile tansiyonu düşürmeliyiz. Bu bizim savaşımız değil ama bedelini biz ödüyoruz." ifadelerini kullanan De Graaf, bu görüşü destekleyen yeni bir grup kurmak istediğini belirtti.



Hollanda'da aşırı sağcı Thierry Baudet'in liderliğindeki Demokrasi Forumu Partisi (FvD) üyesi olan De Graaf, paylaşımında FvD'nin açıklamasına da yer verdi.



I'm leaving the ID group in the European Parliament. Their attempt to silence me about NATO/Ukraine is indigestible. We must de-escalate the war with Russia. It's not our war, but our people are paying the price. I want to form a new group that supports this! pic.twitter.com/q2JyuaXXXn