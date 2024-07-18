Avrupa Parlamentosu'nda seçim: Von der Leyen'in başkanlığı bıçak sırtında

Avrupa Parlamentosu, bugün mevcut başkan Ursula von der Leyen'in ikinci bir dönemle beş yıl daha Avrupa Komisyonu başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine karar vermek için toplanıyor. AB yürütme organının ilk kadın lideri olan Von der Leyen, tekrar seçilebilmek için sağ eğilimli parlamentonun çoğunluğu olan en az 361 milletvekilinin desteğini almak zorunda.

Avrupa Parlamentosu'nda seçim: Von der Leyen'in başkanlığı bıçak sırtında

Avrupa Parlamentosu, bugün yapılacak bir oylamayla Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Bu karar ya AB yürütme organının ilk kadın liderinin ikinci bir dönemle göreve gelmesini sağlayacak ya da bloğu yaz krizine sürükleyecek.

Von der Leyen, AB liderleri tarafından geçen ay AB yasalarını hazırlamak ve yürürlüğe koymaktan sorumlu olan AB yürütme organına liderlik etmek üzere ikinci beş yıllık dönem için aday gösterildi.

DESTEK BEKLENEN ÇİZGİDEN SAPABİLİR

Şimdi ise yeni seçilen, daha sağ eğilimli parlamentonun basit çoğunluğu olan en az 361 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Von der Leyen kağıt üzerinde sayılara sahip, zira 2019'da kendisini resmen destekleyen üç grup 401 milletvekiline sahip.

Ancak uzmanlar, milletvekillerinin yaklaşık yüzde 10-15'inin gizli oylama kapsamında parti çizgisinden sapmasını bekliyor.

BEŞ YILLIK PROGRAMINI AÇIKLAYACAK

Von der Leyen, bugün yerel saatle 09:00'da Strazburg meclisinde yapacağı konuşmada önümüzdeki beş yıl için programını açıklayacak.

Gündeminin üst sıralarında Ukrayna'nın AB'ye katılımı ve Rusya'dan kaynaklanan karma tehdit, özellikle de Moskova'nın göç tehdidini AB'yi zayıflatmak ve baskı altına almak için kullanmasındaki rolü yer alacak.

Von der Leyen, Avrupa'nın kritik derecede bozulmuş ormanlarını, çayırlarını ve denizlerini koruma konusunda da daha yumuşak bir ton kullanıyor.

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