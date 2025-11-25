Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa'nın ilk savunma sanayi programına onay

Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosunda, 1.5 milyar euro bütçeli Avrupa Savunma Sanayii Programı (EDIP) oylamaya sunuldu. 300 milyon euroluk kısmı Ukrayna'ya ayrılacak Avrupa'nın ilk savunma sanayi programı, 457 oyla kabul edildi.

Milletvekillerinden 148'i programa "hayır" derken, 33'ü çekimser kaldı. Avrupa Konseyi'nin daha önce gayriresmi olarak üzerinde uzlaşma sağladığı program, Avrupa'nın savunma teknoloji ve sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

"RUS REJİMİ KARŞISINDA TAMAMEN YALNIZIZ"

Parlamentoda programa ilişkin gerçekleştirilen tartışmalar sırasında söz alan Parlamento Güvenlik ve Savunma Komitesi Raportörü Raphael Glucksmann, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın hakaretlerine boyun eğmemesi ve Ukrayna'yı feda etmemesi gerektiğini söyledi.

Fransız parlamenter, "Gerçeklerle yüzleşelim. Avrupalılar olarak yalnızız. Kıtamızda savaş yürüten ve bize doğrudan tehdit oluşturan Rus rejimi karşısında tamamen yalnızız. Bu nedenle güvenlik servislerimizin tavsiye ettiği tedbirleri almak zorundayız" dedi.

Fransız generallerin Rusya'dan gelecek doğrudan bir saldırıya karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladığını söyleyen Glucksmann, "Başımızı kuma gömerek bir şeylerin olmasını mı bekleyeceğiz? Barış gösterileri mi düzenleyeceğiz? Hiçbir şey yapmadan oturamayız. Kendimizi güçlendirmek, hazırlanmak zorundayız" dedi.

“PUTİN VE TRUMP MASADAYDI, AVRUPA HİÇBİR YERDE YOKTU”

Belçikalı parlamenter Hilde Vautmans ise Avrupa'nın birlik içinde olmadığı takdirde önemsiz olacağı uyarısında bulundu. Mevcut durumda Avrupa'nın siyasette önemsiz pozisyonda olduğunu itiraf etmek gerektiğini söyleyen Vautmans, "Son günlerde olup bitene bakın. Putin ve Trump masadaydı. Avrupa ise hiçbir yerde yoktu. Hazır bir ortak tepkimiz yoktu. Yeni Avrupa Savunma Sanayi Programı, Ukrayna ile yakın iş birliği içinde ihtiyaç duyduğumuz Avrupa savunma omurgasına yapılan bir yatırımdır." dedi.

“UKRAYNA'YI DESTEKLEYEREK SAVAŞI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ”

Macar parlamenter Andras Gyürk ise teklifin Ukrayna'ya ayrılan kısmına tepki gösterdi. Gyürk, "Bu teklifte Ukrayna'dan 300 defa bahsediliyor. Avrupa'daki savunma sanayisini desteklemek yerine Ukrayna'yı destekleyerek savaşı sürdürmeye çalışıyorsunuz. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve destekçileri, Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını, bir savaş mafyasının cebinde son bulacak bir ülkeye göndermek istiyor. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Bu kabul edilemez. Macar vergi mükelleflerinin parasının, Ukrayna'da altın klozetlere akıtılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.



AP tarafından kabul edilen EDIP düzenlemesi, ülkeler tarafından resmi olarak desteklendikten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. EDIP, Avrupa Komisyonu tarafından 5 Mart 2024'te teklif edilmişti.