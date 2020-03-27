Avrupa Parlamentosu'ndan corona virüs tedbirlerine onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

Anadolu Ajansı 27.03.2020 - 03:37 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 03:39

AP.jpg

İlişkili Haberler

SP'den euro bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı

SP'den euro bölgesi ve İngiltere için resesyon uyarısı

Dünya geneli vaka sayısı 500 bini aştı (Corona virüste son durum)

Dünya geneli vaka sayısı 500 bini aştı (Corona virüste son durum)

Avrupa Parlamentosu (AP), corona virüse ilişkin özel tedbirleri görüşmek için Brüksel'de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.

Oturumda, toplam 37 milyar euroluk fon içeren Coronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon euroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.

Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayımlanması gerekiyor.

İSPANYA'DA HASTANELERDE İZDİHAM

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...