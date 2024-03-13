Avrupa Parlamentosu'ndan Euro 7 emisyon standartlarına onay

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, yeni Euro 7 emisyon kuralları oy çokluğuyla kabul edildi.



Buna göre, Euro 7 ile otomobil ve kamyonetler için mevcut Euro 6 test koşulları ve egzoz emisyon sınırları korunacak.



Otobüsler ve kamyonlar için de mevcut Euro 6 standartları korunurken, egzoz emisyonları gerçek sürüş koşullarında ölçülecek ve daha katı sınırlar uygulanacak.



Ayrıca otomobiller ve kamyonetler için fren partikülü emisyon sınırları ile elektrikli ve hibrit otomobillerde akü dayanıklılığına yönelik performans şartları getirilecek.



Araçların emisyon limitleri, karbon emisyonları, yakıt tüketimi, elektrik tüketimi, menzili, pil dayanıklılığı gibi bilgilerini içerecek "Çevresel Araç Pasaportu" uygulamasına başlanacak.



Euro 7 kuralları, üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak.



Yeni kuralların otomobiller için 2030 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.