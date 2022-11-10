Avrupa Parlamentosu'ndan Hırvatistan'ın Schengen'e katılmasına onay (Schengen üyesi ülkeler hangileri?)

Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil olmasına onay verdi.

Avrupa Parlamentosu'ndan Hırvatistan'ın Schengen'e katılmasına onay (Schengen üyesi ülkeler hangileri?)

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Parlamento'da konuyla ilgili hazırlanan rapor, 53'e karşı 534 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Böylece Avrupa Parlamentosu, Schengen ülkeleriyle arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırılmasını onaylamış oldu.

AB Konseyi, Hırvatistan'ın Schengen üyeliği için gerekli şartları karşıladığına 9 Aralık 2021'de karar vermişti.

Parlamento, bugün kabul edilen raporda, AB Konseyine süreci devam ettirmesi ve sınır kontrollerinin kaldırılmasına yönelik nihai kararı vermesi konusunda çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan Hırvatistan'ın Schengen'e katılmasına onay (Schengen üyesi ülkeler hangileri?) - 1 Parlamentosu, Hırvatistan'ın Schengen'e katılmasına onay verdi.

SCHENGEN ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

Konuyla ilgili nihai kararın AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyor.

Schengen bölgesinde şu anda 26 ülke bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İrlanda ve Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vizesiz seyahat edilebiliyor.

Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan ve Romanya'nın da Schengen'e katılmasına destek vermişti.

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