Avrupa Parlamentosu'ndan Trump'a Grönland tepkisi. Anlaşma çalışmaları askıya alındı
21.01.2026 18:52
Son Güncelleme: 21.01.2026 18:52
Avrupa Parlamentosu, Donald Trump'ın Grönland ısrarının ardından 27 üyeli blok ile ABD arasındaki ticaret anlaşması üzerindeki çalışmaları askıya aldı.
Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Davos zirvesinde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Trump konuşmasında Danimarka'ya ait yarı özerk bölge Grönland'a ilişkin taleplerini tekrarladı. Trump “Tek istediğimiz Grönland. Tam hak, mülkiyet ve sahiplik” ifadelerini kullandı.
Reuters'in haberine göre Avrupa Parlamentosu, Grönland'a ilişkin Trump'ın tekrarlanan taleplerinin ardından, 27 üyeli blok ile ABD arasındaki ticaret anlaşması üzerindeki çalışmaları askıya aldı.