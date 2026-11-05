Avrupa semalarında bomba alarmı. Çok sayıda uçak acil iniş yaptı

Polonya 'nın başkenti Varşova'dan Belçika 'nın başkenti Brüksel'e giden Polonya ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Belçika polisi tarafından yapılan açıklamada, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediği kaydedildi. Açıklamada, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DUBLIN-ROMA SEFERİ YAPAN AIR LINGUS UÇAĞI ASKERİ ÜSSE İNDİ

Bugün ayrıca, İrlanda havayolu şirketi Air Lingus'a ait Dublin - Roma seferi yapan Airbus A320 yolcu uçağının, bomba ihbarı nedeniyle Fransa’daki bir askeri üsse iniş yaptığı bildirildi.

6 mürettebat ve 151 yolcusu bulunan uçağın, Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Evreux Fauville Hava Üssü’ne güvenli bir şekilde indiği ve durumun inceleme altında olduğu aktarıldı.

Canlı uçuş takibi yapan Flightradar24 sitesine göre, yerel saatle 06.25'te Dublin'den hareket eden uçak, Fransa'nın Essonne vilayeti üzerinde çok sayıda tur attı. Uçak daha sonra kuzeye ve üssün olduğu noktaya doğru yöneldi.



BİRÇOK UÇAKTA DAHA BOMBA ALARMI



Kopenhag, Madrid ve Londra'dan gelen üç uçağın Bulgaristan'a acil iniş yaptığı duyurulurken, Çekya polisi de Prag seferi yapan dört uçağa bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.



Uçakların acil inişe hazırlandığı ancak bomba ihbarların güvenilirliğinin "düşük" olduğu vurgulandı.



Danimarka'daki Kopenhag Havalimanı'nda da iki uçağa yönelik ihbar sebebiyle bomba imha ekipleri alarma geçti.



SON GÜNLERDE YAPILAN DİĞER ASILSIZ İHBARLAR



Portekiz'in başkenti Lizbon ve İrlanda'nın başkenti Dublin'den 3 Kasım’da Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na gelen iki yolcu uçağına ilişkin yapılan bomba ihbarları asılsız çıkmıştı.

Önceki gün İsrail'den kalkan bir yolcu uçağı da, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki havalimanına acil iniş yaptı.

Yine önceki gün, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Modlin ve Chopin havalimanlarında iki ayrı uçakta bomba alarmı verilmesi üzerine güvenlik önlemleri alınmıştı.