Avrupa sıcaktan kavruluyor. Paris'te "39 derece" uyarısı

Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Fransa'nın başkenti Paris ikinci sıcak hava dalgasının etkisi altında.

İlk sıcak hava dalgası normalden daha erken bir tarihte, Mayıs ayının sonunda etkisini göstermişti. Fransa Meteoroloji Kurumu'nun tahminlerine göre Paris'te sıcaklıkların pazartesi günü 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İTALYA 'DA “İKLİM SIĞINAKLARI” AĞI

İtalya'da da benzer bir tablo var. Floransa'da Cuma günü turuncu sıcak hava alarmı verildi. Termometreler 37 dereceyi gördü. Hava tahminlerine göre sıcaklıklar daha da artacak.

Floransa Belediyesi, halkın serinleyebilmesi amacıyla oluşturduğu kamuya açık "iklim sığınakları" ağını genişleterek 53 noktaya çıkardı.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SICAKLIK DAHA DA ARTACAK

Bu alanlar arasında kütüphaneler, parklar ve bahçeler bulunuyor. Ziyaretçilere gölge alanlar ve içme suyuna erişim imkanı sağlanıyor.

Uzmanlara göre, küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha sık görüleceği ve yılın daha erken dönemlerinde yaşanacağı öngörülüyor.