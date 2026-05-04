Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi Erivan'da düzenleniyor

NTV ZİRVEYİ YERİNDE TAKİP EDİYOR

Zirveyi yerinde takip eden NTV'den Derya Acemoğlu zirveye dair izlenimlerini aktardı. Acemoğlu, Cumhurbaşkanı Yılmaz'ın zirvenin yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini belirti. Yılmaz'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan ve Norveç Başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı ile görüşme yapması beklendiğini aktaran Acemoğlu, ziyaretin 18 yıl sonra Türkiye 'den Ermenistan'a yapılan bu seviyede en üst düzey ziyaret olduğunu vurguladı. “2022'den beri Ermenistan ile Türkiye arasında bir normalleşme süreci var. Cevdet Yılmaz'ın bu ziyareti yeni dönemin önemli bir işareti olarak görülüyor. Normalleşme sürecinde 2 ülke karşılıklı temsilci atadı. Karşılıklı olarak vizeler kolaylaştırıldı. Kars-Gümrü demiryolu hattının rehabilitasyonu ve tekrar faaliyete geçirilmesi için ortak çalışma grubu kuruldu ve 1993'ten beri kapalı olan sınırların yeniden açılması da masadaki en önemli başlıklardan biri.” diye aktardı. Yılmaz'ın ilerleyen saatlerde yuvarlak masa toplantısına katılması bekleniyor.