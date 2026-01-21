Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu. 6 ülkede 24 laboratuvara baskın

Avrupa polisi, “türünün en büyüğü” olarak nitelenen bir operasyonla kıta genelinde faaliyet gösteren büyük bir sentetik uyuşturucu şebekesini çökertti. Yetkililer, operasyonun organize suçlara “ağır bir darbe” vurduğunu açıkladı.

24 ENDÜSTRİYEL LABORATUVAR DAĞITILDI

Europol, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Belçika, Çekya, Almanya, Hollanda, Polonya ve İspanya polisinin katıldığı bir yıllık operasyon kapsamında 24 endüstriyel ölçekli laboratuvarın dağıtıldığını duyurdu.

Operasyonda MDMA, amfetamin ve metamfetamin üretiminde kullanılan yaklaşık bin ton kimyasal ele geçirildi.

Europol bünyesindeki Avrupa Ciddi ve Organize Suçlar Merkezi’nin başındaki Andy Kraag, AFP’ye verdiği röportajda, “Bu alanda uzun süredir çalışıyorum. Sentetik uyuşturucu üretimi ve dağıtımına karşı yürüttüğümüz en büyük operasyon bu.” dedi.

EN AZ 85 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kraag, operasyon kapsamında 85’ten fazla kişinin gözaltına alındığını, aralarında Polonya vatandaşı olduğu belirtilen iki kilit şüphelinin de bulunduğunu söyledi.

Polonya polisi, Varşova’daki basın toplantısında, şebekenin elde ettiği kazancın son derece yüksek olduğunu, üretime harcanan her 1 euroya karşılık yaklaşık 30 euro kâr sağlandığını açıkladı.

ŞÜPHELER 2024 YILINDA BAŞLADI

Soruşturmanın fitili, Polonya polisinin 2024’te Çin ve Hindistan’dan olağanüstü miktarlarda yasal kimyasal ithal eden bir ağı fark etmesiyle ateşlendi.

Yetkililer, bu öncü maddelerin normalde ilaç sanayisinde kullanıldığını, ancak alınan miktarların paravan şirketlerin gerçek ihtiyacıyla örtüşmediğini vurguladı.

İlerleyen incelemelerde, kimyasalların yeniden paketlendiği, yanlış etiketlendiği ve Avrupa Birliği genelindeki laboratuvarlara dağıtılarak sentetik uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirlendi.

“TEDARİK ZİNCİRİ” HEDEF ALINDI

Operasyonun, sentetik uyuşturucu endüstrisini kaynağında boğmayı amaçlayan bir “tedarik zinciri stratejisinin” parçası olduğunu belirten Kraag, “Bu suç gruplarının artık tedariki yok.” dedi.

Polonya Emniyet Genel Komutanı Marek Boron da, gelecekte benzer ölçekli kaçakçılığı önlemek için piyasaya giren öncü maddeler listesinin sürekli güncellendiğini ve hangi kimyasalların suistimal edildiğinin yakından izlendiğini söyledi.

ÇEVREYE BÜYÜK ZARAR

Yetkililer, uyuşturucu üretiminin yalnızca sağlık değil, şiddet, yolsuzluk ve kara para aklama gibi sorunları da beslediğine dikkat çekti.

Operasyon kapsamında ayrıca, suç örgütlerinin genellikle araziye ya da derelere döktüğü 120 bin litreden fazla zehirli kimyasal atık ele geçirildi.