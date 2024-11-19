Avrupa, Ukrayna'da savaşın geleceğini yeniden yazıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı saldırmak için uzun menzilli silahların kullanılmasına izin verilmesi konusunda ısrarını sürdürüyor.



Zelenski, Batılı ülkelere daha fazla uzun menzilli füze tedarik etmeleri ve Rusya içindeki hedefleri vurmak için bu füzelerin kullanımına ilişkin kısıtlamaları kaldırmaları çağrısını tekrarlıyor.



ABD, uzun süren tartışmaların ve uyarıların ardından Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.

İNGİLTERE DESTEĞİ İKİYE KATLAYACAK



ABD'nin bu adımının ardından, İngiltere'nin de Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılmak üzere "Storm Shadow" füzeleri tedarik etmesi bekleniyor.



Başbakan Keir Starmer, G20 zirvesinde yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini "ikiye katlaması" gerektiğini kabul etti. Diplomatik kaynaklar, diğer Avrupa ülkelerinin de ABD'nin yolunu izlemesini beklediklerini belirtiyor.



Starmer, "Uzun zamandır gerçekten nettim, daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeye, gerektiği kadar uzun süre sahip olduğundan emin olmalıyız, çünkü Putin'in bu savaşı kazanmasına izin veremeyiz." dedi.

"ABD ATEŞE KÖRÜKLE GİDİYOR"



Rusya ise Batı'yı gerilimi tırmandırmakla suçladı ve Biden'ı Ukrayna'da "ateşe körükle gittiğini" söyledi.



Storm Shadow füzeleri, ABD'nin füzelerine benzer şekilde yaklaşık 250 km menzile sahip. Buy füzeşer, geçmişte İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içindeki savunmasını sağlamak üzere Kiev'e verilmişti.

FRANSA'DAN YEŞİL IŞIK



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'in uzun menzilli füzelerinin Rus topraklarına saldırmak için kullanılmasına yeşil ışık yakmayı düşündüğünü açıkladı.



Barrot, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusların şu anda Ukrayna topraklarına saldırdığı yerlerden Ukrayna'nın hedefleri vurmasına izin verilecekse, bunun değerlendireceğimiz bir seçenek olduğunu açıkça söyledik." dedi.

ALMANYA: ÖNEMLİ VE TEMEL BİR KARAR



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Biden'ın kararını "önemli" ve "temel" olarak nitelendirdi.



Baerbock, "Amerikan tarafının kararı hakkında, bunun bir yeniden düşünme değil, diğer ortaklar tarafından halihazırda sunulanların yoğunlaştırılması olduğunu vurgulamak istiyorum, şu anda çok önemli." ifadelerini kullandı.

50 BİN KİŞİLİK KARŞI SALDIRI



ABD Başkanı Biden, uzun menzilli füzelerin Rusya içinde kullanılmasına yıllardır izin vermeyi reddetmişti.



Pazar günü kararını değiştiren Biden, Ukrayna'nın Kursk'ta tahmini 50 bin kişilik Rus ve Kuzey Kore güçlerinin karşı saldırısını durdurabilmesi için ATACMS füzelerini kullanabileceğini açıkladı.