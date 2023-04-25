Avrupa ülkeleri Sudan'dan tahliyeleri sürdürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, , Elysee Sarayı'nda düzenlenen Milli Savunma ve Güvenlik Kurulu sırasında, Sudan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sagittaire isimli operasyon kapsamında Fransa'nın, 209'u Fransız olmak üzere toplam 538 kişiyi tahliye ettiğini ifade eden Macron, tahliye edilenler arasında Afrika ülkeleri vatandaşları da olduğunu kaydetti.



Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'daki Fransız Büyükelçiliğinin ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtilmişti.



YUNANİSTAN'IN TAHLIYE ETTİĞİ 17 KİŞİ ATİNA'YA ULAŞTI

Yunanistan'ın Sudan'dan tahliye ettiği 17 kişi, Hava Kuvvetlerine ait uçakla başkent Atina'ya ulaştı.



Sudan'daki olaylar sebebiyle bu ülkeden ayrılmak isteyen 13 Yunan vatandaşı ve 4 yabancıyı, Cibuti'den alan Yunan Hava Kuvvetlerine ait C-27 askeri nakliye uçağı, bu sabah başkent Atina'daki Elefsina Askeri Hava Üssü'ne geldi.



Söz konusu kişiler arasında 3 çocuk ve bir yaralının bulunduğu belirtilen haberlerde, tahliye operasyonlarının devam ettiği aktarıldı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, tahliye edilenleri havaalanında karşıladı.



Kaçanyotis, burada yaptığı açıklamada, yaralı Yunan vatandaşının tedavisinin askeri hastanede yapılacağını belirterek, tahliye operasyonlarında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Bir sonraki gelecek grupta başka bir yaralının daha bulunduğunu aktaran Kaçanyotis, "Bundan sonra Avrupa Birliği ile işbirliği içinde tüm Yunanların güvenli bir şekilde anavatanlarına dönebilmeleri için gereken her şeyi yapacağız." dedi.



İNGİLTERE, SUDAN'DAKİ İNGİLİZ VATANDAŞLARI IÇIN TAHLİYE UÇUŞLARI BAŞLATTI



İngiltere, Sudan'da yaşanan kriz nedeniyle İngiliz vatandaşlarının bu ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak üzere tahliye uçuşları başlattığını duyurdu.

