Avrupa ülkelerinde internet hızı: Türkiye 30 ülke arasında sonuncu

Araştırmacılar, 30 Avrupa ülkesinde mobilde veya masaüstü bilgisayarda web sayfasının yüklenmesinin ne kadar sürdüğünü test etti.



Araştırma Avrupa'da bir web sayfasının yüklenmesi için geçen ortalama sürenin masaüstünde 5,17 saniye, mobilde ise 8,78 saniye olduğunu buldu.



Masaüstü yükleme sürelerine bakıldığında lider İsveç. İsveç'te, bir sayfanın yüklenmesi yalnızca 3,74 saniye sürüyor.



İsveç'i 3,84 saniyeyle Finlandiya, 4'er saniyeyle Danimarka ve Letonya takip ediyor.

Bir sayfayı cep telefonuna yüklemek, masaüstüne göre ortalama 3,6 saniye kadar daha uzun sürüyor.