Avrupa ülkelerinden Hürmüz için dört öneri. 40'tan fazla ülke görüştü

Avrupalı liderler savaş bitince Hürmüz Boğazı'nın açılması için bir takım öneriler sundu. Ancak bunların hiçbiri kesin çözüm vaadetmiyor.

Amerikan New York Times gazetesinde çıkan haberde, 40'dan fazla ülkeden üst düzey yetkilinin, geçen hafta Hürmüz krizini ele almak üzere çevrimiçi toplantıda bir araya geldikleri hatırlatıldı.

Avrupa ülkelerinin 4 öneriyi gündeme getirdikleri belirtildi.



"GEMİLERE DONANMA EŞLİK ETSİN" ÖNERİSİ

İlk öneri Fransızlardan geldi. Fransa savaş bittikten sonra ticari gemilere donanma gemilerinin eşlik etmesini önerdi. Amerikalı yetkililer de Avrupa ve diğer ülkelerin kendi ticari gemilerine kendi donanma gemilerinin koruma sağlamasını talep ediyor.

Ancak bu pahalı bir seçenek olarak görülüyor. İran'ın yeniden saldırmaya karar vermesi halinde gemileri dronlarla hedef almaya çalışabileceğine dikkat çekildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha önce "Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki bir avuç ya da iki avuç Avrupa fırkateyninden, güçlü Amerikan Donanmasının tek başına başaramadığı şeyi başarmalarını mı bekliyor?" demişti.



MAYIN TEMİZLEME GEMİLERİ GÖNDERİLMESİ

İkinci öneriyse Alman ve Belçikalı yetkililerden geldi. Boğaza mayın temizleme gemileri gönderilmesi önerildi.

Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyip döşemediği tam olarak bilinmiyor. İran ve bazı ülkelere ait gemilerin boğazdan geçmesinin mayınların olmadığını gösterdiğine dikkat çekiliyor. Dolasıyla mayın olmadığı için mayın temizleme gemilerinin gönderilmesinin de bir anlamı olmadığı vurgulanıyor.

UÇAK VE DRON GÖNDERİLMESİ



Üçüncü öneriyse İran'ın gemilere hava saldırılarını önlemek için uçak ve dronlar gönderilmesi. Amerikalı yetkililer, Avrupa ülkelerine bu kararı almaları için bastırıyor.

Bu öneri de pahalı bir seçenek olarak niteleniyor. İran'ın boğazdan geçen tanker ve ticari gemileri havadan vurmak yerine tek bir askerin kullanıldığı sürat tekneleriyle saldırı düzenleyebileceğine dikkat çekiliyor.



SON ÖNERİ İSE MÜZAKERE

Dördüncü öneriyse müzakere ve ekonomik baskıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı düzenlemekten vazgeçirilmeye çalışılması. Bunun için askeri caydırıcılığın da hayata geçirilmesi planlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Çin'e de İran üzerindeki etkisini kullanarak çatışmaların sona erdirilmesine yardım etmesi çağrısı yaptı.

Ancak müzakerelerin şimdiye kadar çatışmaları durdurmaya yetmediğine vurguda bulunuldu. Ancak Avrupa'nın elindeki en iyi seçeneğin bu olduğuna dikkat çekildi.

İtalya ayrıca Hürmüz'de insani koridor açılması önerisi de yaptı. Yoksul ülkelere giden gübre ve diğer kritik öneme sahip ürünlerin boğazdan geçişine izin verilmesi fikri gündeme getirildi.

Ancak bu öneride çevrimiçi toplantıda diğer ülkelerden kabul görmedi.