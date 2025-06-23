Avrupa Uzay Ajansı: 2040’a kadar Ay ve Mars'ta yaşam başlayacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2040 yılına kadar insanların Dünya yörüngesi, Ay ve Mars gibi yerlerde yaşayabileceği “uzay vahaları” (space oases) kurmayı planladıklarını açıkladı.



ESA’nın Technology 2040 adlı raporuna göre, uzay istasyonları ve yapılar 3D yazıcılarla doğrudan uzayda üretilecek, böylece Dünya’dan taşıma ihtiyacı azalacak ve iyon motorları sayesinde daha hızlı ve uzak yolculuklar mümkün olacak.

Yapay zeka destekli robotlar, yeni gezegenleri keşfetmek ve göktaşlarından maden çıkarmak üzere gönderilecek.

Rapora göre ayrıca, kurulacak uzay habitatları, kendi kendine yeten, döngüsel yaşam destek sistemlerine sahip olacak.

EPA'nın ilgili raporunda şu ifadeler yer alıyor:



“2040’a kadar insanların Dünya yörüngesi, Ay, Mars ve ötesinde kendine yeterli, yaşanabilir habitatlarda yaşadığını öngörüyoruz. Uzaya açılmak artık bir lüks değil, zorunluluk. Uzay artık bir sınır değil, yeni bir yaşam alanı.”