Avrupa ve Kuzey Afrika alevlere teslim

Rekor sıcaklarla birlikte orman yangınları Avrupa'nın dört bir yanında devam ediyor.



İspanya'da tüm çabalara karşın alevler günlerdir kontrol altına alınamıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Galiçya bölgesinde binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangınla mücadele sürüyor.



Gönüllü bir itfaiyecinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı arttı. 6 binden fazla kişiyse evlerinden tahliye edildi.



İspanya'da sene başından beri çıkan 199 orman yangınında yaklaşık 100 bin hektar alan yandı.



Ülkede 10 gündür 40 derecenin üzerinde seyreden aşırı sıcağın pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



ALEVLER PATRAS'A İLERLİYOR



Komşu Yunanistan'da ise orman yangını liman kenti Patras'a ilerliyor.



200 bin nüfuslu kentin çevresinde 600 itfaiyeci ve yaklaşık 30 uçak, söndürme çalışmalarına katılıyor.



Gümrük idaresinin otoparkındaki 550 aracın enkaza döndüğü bölgede rüzgarın hafiflemesi sebebiyle yangının kontrol altına alınmaya başladığı gelen haberler arasında.



SURİYE VE FAS DA YANIYOR

Aşırı sıcak Suriye'de de yangınlara sebep oldu.



Lazkiye ve Hama bölgesinde altı noktada çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor.



Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kenti yakınında çıkan yangınlarda ise 500 hektarlık orman küle döndü.



Sert rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirirken, Derdara ormanını küle çeviren yangın uydu fotoğraflarına da yansıdı.