Avrupa yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 03.08.2022 - 18:21
İngiltere'nin meteoroloji servisi, Avrupa'nın gelecek günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Uzmanlar, Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan tatilcilere sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağını ve Avrupa'nın bazı noktalarında termometrelerin 39 santigrat dereceyi göstereceğine dikkati çekti.
AVRUPA'YA SEYAHAT EDECEKLERE UYARI
Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan tatilciler sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Gelecek günlerde Madrid'de sıcaklıkların 39-41, Bordeaux'da 37-38, Roma'da 36-37, Cenevre'de 35-37 santigrat derece civarında seyretmesi bekleniyor.