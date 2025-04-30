Avrupa yoksullaşıyor: En kötü durumda olan ülkeler hangileri?

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl 93,3 milyon kişinin yoksulluk riskinde olduğu bildirildi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayımladı.



Verilere göre, AB'de geçen yıl nüfusun yüzde 21'i yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.



Böylece, AB ülkelerinde toplam 93,3 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü.



Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 30,3 ile Bulgaristan, yüzde 27,9 ile Romanya, yüzde 26,9 ile Yunanistan, yüzde 25,8 ile İspanya ve Litvanya oldu.



Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 11,3 ile Çekya, yüzde 14,4 ile Slovenya, yüzde 15,4 ile Hollanda, yüzde 16 ile Polonya ve yüzde 16,7 ile İrlanda olarak tespit edildi.



Yoksulluk oranı, Almanya'da yüzde 21,1, Fransa'da yüzde 20,5 ve İtalya'da yüzde 23,1 seviyesinde belirlendi.