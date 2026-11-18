Sürdürülebilir kent ulaşımı alanında çalışan STK'lerin oluşturduğu Brüksel merkezli "Clean Cities" kuruluşu, "2026 Kent Sıralaması"nda azot dioksit ve ince partikül madde düzeylerini AB’nin 2030’da uygulayacağı günlük ve yıllık sınır değerlerle karşılaştırdı.

Araştırmayla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmada ağırlıklı olarak Avrupa Çevre Ajansının ölçümleri kullanıldı. Kirlilik düzeylerinin yanı sıra son 10 yıldaki değişim ve kentlerin ulaşım politikaları da değerlendirildi.

Kopenhag ile Stockholm ve Helsinki metropol bölgeleri, iki kirletici için belirlenen günlük ve yıllık sınırların tamamını karşılayan ve sıralamada "A" notu alan tek kentler oldu. İncelenen 18 kent ise dört sınır değerin hiçbirini karşılayamadı.

ATİNA SON SIRADA YER ALDI

Sıralamanın son üç sırasında Zagreb, Bükreş ve Atina yer aldı. En düşük iki not olan "E" ve "F"yi alan 11 kentin tamamı Güney, Orta ve Doğu Avrupa’da bulunuyor.

Atina, metreküp başına 37,6 mikrogramla incelenen kentler arasında en yüksek ortalama azot dioksit düzeyine sahip kent oldu.

Belçika’nın Gent kenti dördüncü, Brüksel beşinci, Anvers ise 21’inci sırada yer aldı.

İncelenen 40 kentin hiçbiri Dünya Sağlık Örgütünün hava kalitesi kılavuz değerlerinin tamamını karşılayamadı.



DÜŞÜK EMİSYON BÖLGELERİ KİRLİLİĞİN AZALTILMASINA KATKI SAĞLADI

Düşük emisyon bölgeleri, elektrikli otobüsler, okul çevrelerinde araç trafiğinin kısıtlanması ve bisiklet altyapısının geliştirilmesi gibi önlemlerin hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladığı ortaya konuldu.

Kopenhag, Stockholm, Stuttgart, Oslo ve Londra, son 10 yılda azot dioksit düzeylerinde belirgin düşüş kaydedilen kentler arasında gösterildi.

AB’nin yeni hava kalitesi kurallarına göre, 1 Ocak 2030’a kadar yıllık ortalama azot dioksit düzeyinin metreküp başına 20, ince partikül madde düzeyinin ise 10 mikrogramı aşmaması gerekiyor.

Günlük ortalama sınırları azot dioksit için 50, ince partikül madde için 25 mikrogram olarak belirlenirken her iki kirletici için de günlük sınırın yılda en fazla 18 gün aşılmasına izin veriliyor.