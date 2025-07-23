Avrupa'da "Afrika alevi" kabusu: Yeni sıcaklık rekoru kırılabilir

Meteoroloji uzmanlarına göre, bölgeyi etkisi altına alan bu aşırı sıcakların nedeni, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak ve kuru rüzgarlar ile birlikte oluşan sübtropikal bir antisiklon. İtalyan meteoroloji yetkilileri bu durumu “Afrika alevi” olarak tanımlıyor. Sicilialılar ise alışık oldukları sıcak havalara rağmen, bu yılın olağandışı derecelerinden endişeli.



GÖLGEDE 45 DERECE

Catania, Siracusa ve Caltanissetta üçgeninde sıcaklıklar salı günü 45,7°C’ye ulaştı. 2021’deki rekorun kırıldığı Floridia kasabasında ise öğle saatlerinde eczane önündeki dijital termometre 45°C gösterdi. Bu cihaz, şehirdeki en doğru sıcaklık ölçen yer olarak biliniyor çünkü gölgede bulunuyor.



GÜNDÜZ HAYAT DURUYOR, ŞEHİRLER BOŞALIYOR

Aşırı sıcak nedeniyle Sicilya'da, saat 12:30 ile 16:00 arasında açık havada çalışmak yasaklandı. Tarlalar, seralar ve inşaat alanları tamamen boş. Şehir merkezleri öğle saatlerinden itibaren hayalet kente dönüyor, insanlar evlerine çekiliyor. Barlar ve dükkânlar kapanıyor, yaşam akşam serinliğine kadar durma noktasına geliyor.



Sicilyalılar artık klimayı hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Ancak bu konforun bedeli yüksek: evlerde aylık elektrik faturası 300-400 euro, iş yerlerinde ise 600-700 euroya kadar çıkıyor.



SU SIKINTISI DA BÜYÜYOR

Özellikle Catenanuova gibi bazı yerleşimlerde, yıllardır süregelen kuraklık ve kötü altyapı nedeniyle su temini büyük bir sorun. Şehirde su yalnızca gece birkaç saatliğine veriliyor. Halk sabah ve gece duş alarak günü geçiriyor, gün içinde ise içme suyu için marketten alınan şişe sulara güveniyor.



KUZEYDE FIRTINA, GÜNEYDE FIRIN

İtalya’nın kuzeyinde fırtına ve sel uyarıları yapılırken, güneyi adeta kavruluyor. Aynı ülke sınırları içinde bir yanda seller, diğer yanda çöl sıcakları yaşanıyor. Uzmanlar bu zıtlıkları, iklim değişikliğinin daha da şiddetleneceği bir geleceğin işareti olarak yorumluyor.



Sicilya’da sıcaklıklar şimdilik rekoru geçemese de yaz henüz bitmiş değil. Meteorologlar, asıl tehlikenin ağustos ayında yaşanabileceğini belirtiyor. Avrupa’nın en sıcak bölgesinde termometrelerin önümüzdeki haftalarda tekrar zirve yapması bekleniyor.