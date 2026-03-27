Avrupa'da akaryakıt krizi. Fransızlar ve Portekizliler ucuz akaryakıt için İspanya'ya geçiyor

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi nden ötürü son bir ayda İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yaklaşık yüzde 20'ye ulaşırken, hükümetin 20 Mart'ta aldığı ve 22 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile fiyatlar düştü.

İspanyol basınındaki haberlerde, akaryakıttaki KDV oranının yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldüğü İspanya'da gerileyen benzin ve mazot fiyatlarına, sınır komşuları Portekizlilerin ve Fransızların da ilgi gösterdiği belirtildi.

Haberlerde, sınıra yakın olan Portekizlilerin ve Fransızların araçlarının depolarını İspanya'da doldurarak yaklaşık 20 euro tasarruf ettikleri kaydedildi.

İspanya'nın kuzeydoğuda Fransa ve batıda Portekiz ile olan sınırlarında, normalden fazla araç yoğunluğu gözlendiği, benzin istasyonlarında zaman zaman kuyrukların oluştuğu bildirildi.

Haberlerde, Fransa'da litre başına mazotun 2,12 euro, benzinin 1,99 euro olduğu, İspanya'da ise hükümetin aldığı önlemlerle mazotun 1,80 euro, benzinin de 1,62 euroya gerilediği ifade edildi.

Diğer yandan tüketici dernekleri, İspanya'da hükümetin aldığı önlemlere rağmen akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine oranla ciddi oranda artış gösterdiğine dikkati çekerek, özellikle mazotta bir yıl öncesine oranla bir aracın deposunun 19 euro daha pahalıya dolduğuna işaret etti.