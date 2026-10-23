Avrupa'da aşırı sıcaklar bu yaz 50 binden fazla can aldı

FARK 12 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Aşırı sıcaklar, ağırlıklı olarak ileri yaştaki insanları etkilese de söz konusu bölgelerde bu yaz 65 yaşın altındaki yaklaşık 6 bin kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yaz mevsimi, özellikle Batı Avrupa 'da art arda yaşanan aşırı sıcak hava dalgalarıyla şiddetlendi ve halk sağlığı üzerinde ciddi etkiler yarattı. Batı Avrupa, en yüksek sıcaklık anomalisinin görüldüğü bölge oldu.

Yaz genelinde sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2.9 derece üzerine çıkarken, bazı günlerde bu fark 12 dereceye kadar yükseldi.