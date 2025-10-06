Avrupa'da askeri kriz: Dünyanın ilk "drone generali" Belçika'da

Belçika 2026'da yapılması planlanan savunma hamlelerini erkene çekmeye karar verdi.

Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki askeri eğitim kampı üzerinde tespit edilen drone uçuşlarının ardından, adımların bu sene atılacağını açıkladı.

Belga haber ajansının aktardığına göre ABD'ye ziyarette bulunan Francken, gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma alanında çok fazla zaman kaybettiklerini belirtti ve "Bu nedenle çabalarımızı hızlandırmalıyız, durum acil. Savaşta değiliz ancak askeri bir kriz içindeyiz" diye konuştu.



Francken, ne tür savunma hamlelerinin yapılacağına ilişkin ayrıntı vermedi ancak bu sene içerisinde eyleme geçmesini içeren teklifi 2 hafta içinde kabineye sunacağını dile getirdi. Bunun için ek bütçeye ihtiyaç olmayacağını sözlerine ekledi.



NELER YAPILACAK?



Bakan Francken, yeni projeyi yönetmesi için General Michel Van Strythem'i "drone generali" olarak atadığını duyurdu. Strythem'in muhtemelen dünyadaki ilk "drone generali" olduğunu ifade etti.



Belçika'da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT, planlanan değişiklikler içerisinde ülkenin sivil hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes'in ortak olduğu Skeydrone ile işbirliğini artırmanın yer aldığını yazdı.



Savunma Bakanlığının, ülke çapında sensör ağı bulunan ve bu sayede drone tespiti yapabilen Skeydrone kuruluşunun bu ağını askeri tesisler üzerinde de kurmak istediği kaydediliyor.



Ayrıca, dronlar hakkındaki verilerin Valon Bölgesi'ndeki Beauvechain askeri üssünde kurulacak Ulusal Hava Güvenliği Merkezi (NASC) bünyesinde toplanacağı ve bakanlığın, ağırlığı 600 kilograma kadar çıkan insansız hava araçlarına karşı savunma sistemlerine yatırım yapmayı planladığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?



Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarının geçen ay Rus drone ve jetleri tarafından ihlal edilmesinin ardından Avrupa'da ülkeler alarma geçmişti. Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde 3 Ekim'de drone faaliyeti tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.