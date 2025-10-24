Avrupa'da bir ülke daha zorunlu askerliğe geri döndü

Hırvatistan Parlamentosu (Sabor) tarafından kabul edilen yeni düzenlemeye göre Temel Askeri Eğitim iki ay sürecek ve ilk celpler yıl sonuna kadar gönderilecek. İlk asker adaylarının 2026 başında Knin, Slunj ve Pozega kışlalarında eğitime başlaması planlanıyor. Savunma Bakanlığı (MORH), yılda yaklaşık 4 bin gencin beş ayrı dönemde eğitime çağrılacağını duyurdu.



18 YAŞINA GİREN TÜM ERKEKLER ALINACAK

Tüm 18 yaşındaki erkekler askeri kayda alınacak ve 19 yaşına girdikleri yıl eğitim için çağrılacak. Sağlık kontrolleri sonrasında uygun bulunanlar, mümkün olduğunca ikametlerine yakın merkezlerde eğitime katılacak.



Eğitim, sağlık sorunları veya öğrenim gerekçesiyle 29 yaşına kadar ertelenebilecek, ayrıca 30 yaşına kadar gönüllü katılım da mümkün olacak. Üniversite öğrencileri ve uluslararası düzeyde yarışan sporcular için de erteleme hakkı tanındı.



VİDCANİ RET HAKKI

Dini veya ahlaki nedenlerle askerlik yapmak istemeyenlere vicdani ret hakkı tanınıyor. Bu kişiler üç aylık askeri eğitim yerine, sivil koruma veya yerel yönetim birimlerinde dört ay süreyle hizmet verecek.



Askeri eğitimde görev yapanlara aylık 1.100 euro ödeme yapılacak ve bu süre emeklilik primine dahil edilecek. Sivil hizmette ise daha düşük bir ücret öngörülüyor; miktar, ilerleyen dönemde belirlenecek.



Kadınlar zorunlu hizmetten muaf olacak ancak gönüllü olarak eğitime katılabilecek ve bu eğitim, profesyonel orduya katılmak için bir ön koşul sayılacak.



KATILMAYANLARA CEZA GELİYOR

Çağrıya uymayan veya eğitimi gerekçesiz terk edenler, 250 ila 1.320 avro arasında para cezasına çarptırılacak. Ayrıca polis aracılığıyla zorla getirilme kararı da uygulanabilecek.



Yeni yasayla, temel askeri eğitimi tamamlayan veya yedek kuvvetlerde görev yapan işsizler, kamu kurumlarında işe alımlarda öncelik hakkı elde edecek.



Sabor ayrıca, orduda görev yapan ve barınma sorunu yaşayan 45 yaş altı personele destek sağlanmasını öngören ek düzenlemeleri de kabul etti. Ayrıca, yalnızca ilkokul mezunu kişilerin de orduya alınabilmesi, ancak ilk sözleşme süresince lise eğitimini tamamlamaları şartı getirildi.

Bu kararla birlikte Hırvatistan, 2008 yılında askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasını 17 yıl sonra yeniden yürürlüğe koymuş oldu.

Günümüzde Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Danimarka zorunlu askerlik uygulamasını sürdüren AB üyeleri arasında yer alıyor.