Avrupa'da çiftçi eylemleri: İspanya'da kırsal kesim "bıkmış durumda"

Avrupa'da çiftçilerin vergilere ve Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı başlattığı eylemler giderek büyüyor.

İspanya'da da çiftçiler bugün, ülkenin bazı ana otoyollarını trafiğe kapatarak yüksek maliyetler, bürokrasi ve "AB üyesi olmayan ülkelerden gelen rekabeti protesto eden" diğer Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına katıldı.



İspanya'nın en büyük çiftçi sendikalarından biri olan ASAJA'nın başkan yardımcısı Donaciano Dujo, ulusal yayın kuruluşu TVE'ye yaptığı açıklamada "Farklı tonlarda da olsa, Avrupa Birliği'nin tamamında aynı sorunları yaşıyoruz" dedi.

Trafik yetkilileri, ASAJA ve diğer grupların, perşembe gününden itibaren protesto çağrısında bulunduklarını ancak bugün, birçok çiftçinin traktörleriyle yollara çıktığını ve güneydeki Sevilla ve Granada'dan Fransa sınırı yakınlarındaki Girona'ya kadar ülke genelinde trafiğin kilitlendiğini söyledi.

Dujo, "Kırsal kesim bıkmış durumda" diye konuştu.

Girona'da protesto günü öncesinde traktörlerin toplandığı ve birinde, "çiftçiler olmadan gıda olmaz" yazılı bir pankartın yer aldığı görüldü.



Fransa, Belçika, İtalya ve Portekiz'deki meslektaşları gibi İspanyol çiftçiler de Avrupa bürokrasisinin artan ağırlığından, düşük ürün fiyatlarından ve artan maliyetlerden şikayetçi.

Geçen günlerde, Fransa ve Belçika'da, çiftçilerin yol kapatma eylemleri, zaman zaman polisle şiddetli çatışmalara dönüşmüştü.







