Avrupa'da "Çin otobüsü" krizi: "Uzaktan kontrol edilebiliyorlar"

Norveçli ulaşım şirketi Ruter, yaz aylarında iki elektrikli otobüsü gizlice teste tabi tuttu: biri Hollanda üretimi, diğeri ise Çinli Yutong firmasına aitti.

Şirket tarafından yayınlanan test sonuçlarına göre Hollanda yapımı otobüs üretici tarafından uzaktan kontrol edilemezken, Yutong otobüsü hem kapatılabiliyor hem de üretici tarafından yazılım güncellemeleri alabiliyordu. Uzmanlar, bu güncellemelerin kötü niyetli şekilde kullanılması hâlinde aracın tüm sistemini devre dışı bırakabileceğini söylüyor.



DANİMARKA'DA OTOBÜSLER İNCELENECEK

Danimarka’da da Yutong markalı 262 elektrikli otobüs hizmet veriyor. Ülkenin en büyük toplu taşıma işletmelerinden Movia’nın trafik direktörü Jeppe Gaard, Norveç’teki bulguların ardından konuyu yakından incelediklerini açıkladı.



Danimarka’nın Sivil Güvenlik Kurumu, şimdiye kadar böyle bir devre dışı bırakma vakası yaşanmadığını bildirdi; ancak internet bağlantılı sensörlerin ve sistemlerin potansiyel güvenlik açıkları barındırdığı uyarısında bulundu.



SIM KARTLARININ ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

Norveç’te ayrıca, güvenlik önlemi olarak otobüslerin SIM kartlarının çıkarılması planlanıyor. Ancak Movia, bu yaklaşımın bazı avantajları ortadan kaldıracağı görüşünde.



Movia’ya göre sorun yalnızca Yutong otobüsleriyle sınırlı değil; Çin menşeli elektronik bileşenlere sahip tüm araçları ilgilendiriyor. Gaard, bu nedenle meselenin ulusal düzeyde ele alınması gerektiğini vurguladı:



“Bu sadece bir üreticiyle ilgili değil, genel bir dijital güvenlik meselesi. İnternete bağlı cihazların korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor.”