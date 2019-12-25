Avrupa'da çocuk sığınmacı açmazı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB üyelerine çağrıda bulunarak, Yunanistan'da kapasitesinin çok üstünde dolu olan sığınmacı kamplarında, yanında ebeveyni olmadan yaşayan 18 yaş altı çocuk ve gençlerin paylaşılmasını talep etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında, "Komisyon kamplardaki zorlu koşullardan endişe duyuyor" diyerek, bugüne dek diğer AB ülkelerine defalarca çağrıda bulunulduğunu ve gönüllülük esasına göre söz konusu çocuklarla gençlerin başka ülkelere tahliye edilmesini istediklerini bildirdi. Sözcü, yapılan bu çağrıya üye ülkelerden gelen olumlu cevabın da beklenenin altında olduğunu dile getirdi.



Yunanistan'daki kamplarda geçtiğimiz Kasım ayı sonunda, refakatçisi olmayan 18 yaş altı 5 bin 276 çocuk ve genç için 2 bin 216 kişilik barınma kapasitesi olduğunu belirten sözcü, buna göre yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli ek barınma imkanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. İnsani yardım örgütleri de bir kez daha, özellikle Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki kamplarda koşulların son derece kötü olduğunu bildirdi.



"ALMANYA SORUNUN ÜSTESİNDEN TEK BAŞINA GELEMEZ"



Alman hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, refakatçisi olmayan genç sığınmacıların Almanya'ya getirilmesinin şu an için söz konusu olmadığını duyurmuştu. "Gelecek için Avrupa temelinde bir çözüm yolu arıyoruz" diyen hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, Almanya'nın tek başına bu sorunun üstesinden gelemeyeceğini belirtti.



Muhalefet partierinden Yeşillerin Eş Başkanı Robert Habeck, Yunan Adaları'ndan 4 bin çocuğun Almanya'ya getirilmesi talebini dile getirerek bu tartışmayı ülke gündemine sokmuştu.



Avrupa Birliği Komisyonu'nun 20 Aralık tarihli verilerine göre Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda, ebeveyni olmayan, 18 yaşın altında bin 922 genç ve çocuk sığınmacı yaşıyor. Yunanistan'ın tamamında sayısı 5 bin 276 olan bu grubun içinde 14 yaşın altındakilerin oranının yüzde 9 olduğu belirtiliyor. Bir başka veriye göre, 18 yaşın altında refakatçisi olmayan genç ve çocukların yüzde 92'sini erkekler oluşturuyor.



Berlin'in konuyla ilgili hayata geçirilmesini istediği "Avrupa temelli çözüm" ise şu an için pek mümkün görünmüyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında uzun yıllardır devam eden ortak bir sığınmacı politikası belirleme çabaları henüz sonuç vermiş değil. Özellikle Polonya ve Macaristan'ın, sığınmacıların AB ülkeleri içinde adil bir biçimde dağıtılmasına karşı çıkması nedeniyle konuyla ilgili ilerleme kaydedilemiyor.

