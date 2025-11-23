Avrupa'da dron alarmı sürüyor: Eindhoven'da uçuşlar durdu

Danimarka, Almanya, Norveç ve Belçika'nın ardından bu defa Hollanda'nın Eindhoven Havalimanı'nda gizemli dron alarmı verildi.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans sosyal medya hesabından, Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edildiğini, bu nedenle sivil ve askeri hava trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.

Brekelmans, "Savunma Bakanlığı'na ait dron karşıtı birimler müdahale etmek için hazır bekliyor. Polis de olay yerinde. Ayrıntılı inceleme sürüyor ve gerektiğinde müdahale edilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Brekelmans, ilk paylaşımından yaklaşık iki saat sonra havalimanı trafiğinin normale döndüğünü duyurdu: "Savunma Bakanlığı gerekli önlemleri aldı. Dronlar ile hava trafiğinin aksatılması kabul edilemez. Bu nedenle buna karşı gerekli adımları atıyoruz."

Geçtiğimiz aylarda Danimarka, Almanya, Norveç ve Belçika'nın çeşitli havalimanlarında kimin uçurduğu bilinmeyen dronlar görülmesi nedeniyle defalarca uçuşlar askıya alınmıştı.