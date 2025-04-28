Avrupa'da elektrik kesintisi: Hayat durdu, büyük kaos var | "Dünyanın sonu mu geldi?"

İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığı duyuruldu. İki Avrupa ülkesinin de kesintiden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu. Kesintiler, büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu. Kesinti sırasında skor tabelalarının ve kameraların kapanmasıyla Madrid Açık tenis turnuvasına ara verildi. El Mundo gazetesine göre kartlı ödemelerde sorunlar yaşanmaya başladı.

FRANSA VE BELÇİKA'YA KADAR UZANDI Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi. El Pais gazetesinin bildirdiğine göre İspanyol hükümeti, elektrik kesintisi nedeniyle ana şirket Red Electrica ofislerinde kriz toplantısı düzenledi. Hükümetten yapılan açıklamada, kesintilerin nedeninin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi. Cadena Ser Radyosu, İspanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplanacağını duyurdu. TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI İspanya’nın El Mundo gazetesinin haberine göre, elektrik kesintileri sebebiyle ülkede trafik de oldukça tehlikeli bir hal aldı. Yollardaki binlerce trafik ışığının çalışmaması sebebiyle araçlar, motosikletler ve yayalar zor anlar yaşadı. Barselona kentinin Eixample bölgesinde trafiğin oldukça yoğun olduğu, araçların kavşaklarda toplandığı görüldü. Yayalar pek çok yolda araçların durmuş olmasını fırsat bilerek karşıdan karşıya geçerken bir taksici “Şimdi dünyanın sonu mu geldi?” diye sordu.

TRENLER DURDU, YOLCULAR İÇİNDE KALDI



Publico gazetesine göre, Lizbon'un metro taşımacılığı operatörü Metropolitano de Lisboa, insanların duran trenlerin içinde kaldığını söyledi.



Portekiz'in TAP Air şirketinden bir kaynak Lizbon havalimanının yedek jeneratörlerle çalıştığını söylerken, İspanya'da 46 havalimanını yöneten AENA ülke çapında uçuş gecikmeleri olduğunu bildirdi.



Fransa'da şebeke operatörü RTE kısa süreli bir kesinti olduğunu ancak elektriğin geri geldiğini söyledi. Kesintinin nedeni araştırılıyordu.



ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: TARİHTE ÖRNEĞİ YOK



İspanya Red Electrica, yaptığı açıklamada, tarihte hiç böyle bir kesinti yaşanmadığını belirtti.



Şirket, elektriğin yeniden verilmesinin faktörlere bağlı olacağını ancak simülasyonların bunun 6 ile 10 saat süre alacağını belirtti.



Açıklamada, "Olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapamayız" denildi.

Valensiya'da metro istasyonlarındaki son durum.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR



Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor.



Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar.



İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintileri, hem İspanya hem de Portekiz'deki iletişim sistemlerini, internet şebekesini, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağlarını etkiledi.

Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisinin ardından metro istasyonları kapatıldı.

İSPANYA BAŞBAKANI OLAY YERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI



İspanyol basınına göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Enerji Bakanı, durumu izlemek için İspanyol elektrik operatörü Red Electrica'ya gitmek üzere yola çıktı.



Red Electica ise İber Yarımadası'nın Kuzey ve Güney kesimlerinde elektriğin yeniden sağlanmaya başladığını açıkladı.

AMELİYATLAR ASKIYA ALINDI

İspanya'da sağlık sistemi işlevini jeneratörler sayesinde devam ettiriyor. Madrid'deki Gregorio Maranon hastanesinin bir sözcüsü, El Pais'e yaptığı açıklamada, kesintinin süresine bağlı olarak kararlar almak için bir acil durum komitesinin etkinleştirildiğini söyledi. Bu acil durum sistemlerinin de devreye girdiği ve ışıkların yandığı Madrid'deki 12 de Octubre Hastanesi'nde bir sözcü, devam etmekte olan müdahalelerin devam ettiğini ve başlamamış olanların, acil olanlar hariç şimdilik askıya alındığını belirtti. Barselona'daki Hospital del Mar'in normal şekilde çalıştığı bildirildi.