Avrupa'da elektrik kesintisi: İspanya'da OHAL ilan edildi | "Dünyanın sonu mu geldi?"

İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığı duyuruldu. Kesintiler nedeniyle, İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti. Onarım çalışmalarının ardından, elektriğin yüzde 20'sinin sağlandığı öğrenildi.

İSPANYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu ve güvenliği artırmak için 30 bin polis görevlendirdi.

İki Avrupa ülkesinin de kesintiden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu.

Kesintiler, büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.

Kesinti sırasında skor tabelalarının ve kameraların kapanmasıyla Madrid Açık tenis turnuvasına ara verildi.

El Mundo gazetesine göre kartlı ödemelerde sorunlar yaşanmaya başladı.



İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İspanya'nın Kuzey, Güney ve Batı bölgelerine kısmi olarak elektrik sağlandığını açıkladı.

TREN SEFERLERİ DURAKSATILDI

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.



BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

KRİZ KOMİTESİ KURULDU

Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." açıklaması yaptı.



Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.



Red Electrica'nın X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.



İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

KESİNTİYE "VOLTAJDA DENGESİZLİK" YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.



Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.



Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.



FRANSA VE BELÇİKA'YA KADAR UZANDI

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

El Pais gazetesinin bildirdiğine göre İspanyol hükümeti, elektrik kesintisi nedeniyle ana şirket Red Electrica ofislerinde kriz toplantısı düzenledi.

Hükümetten yapılan açıklamada, kesintilerin nedeninin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi. Cadena Ser Radyosu, İspanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplanacağını duyurdu.

TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

İspanya’nın El Mundo gazetesinin haberine göre, elektrik kesintileri sebebiyle ülkede trafik de oldukça tehlikeli bir hal aldı.

Yollardaki binlerce trafik ışığının çalışmaması sebebiyle araçlar, motosikletler ve yayalar zor anlar yaşadı. Barselona kentinin Eixample bölgesinde trafiğin oldukça yoğun olduğu, araçların kavşaklarda toplandığı görüldü.

Yayalar pek çok yolda araçların durmuş olmasını fırsat bilerek karşıdan karşıya geçerken bir taksici “Şimdi dünyanın sonu mu geldi?” diye sordu.