Avrupa'da elektrik kesintisi: İspanya'da OHAL ilan edildi | "Dünyanın sonu mu geldi?"
İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintileri nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. İspanya'da 30 bin polis görevlendirilirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.
İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığı duyuruldu. Kesintiler nedeniyle, İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti. Onarım çalışmalarının ardından, elektriğin yüzde 20'sinin sağlandığı öğrenildi.
İSPANYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ
İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu ve güvenliği artırmak için 30 bin polis görevlendirdi.
İki Avrupa ülkesinin de kesintiden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu.
Kesintiler, büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.
Kesinti sırasında skor tabelalarının ve kameraların kapanmasıyla Madrid Açık tenis turnuvasına ara verildi.
El Mundo gazetesine göre kartlı ödemelerde sorunlar yaşanmaya başladı.
İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.
Yetkililer ayrıca, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İspanya'nın Kuzey, Güney ve Batı bölgelerine kısmi olarak elektrik sağlandığını açıkladı.
TREN SEFERLERİ DURAKSATILDI
İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.
BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.
KRİZ KOMİTESİ KURULDU
Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." açıklaması yaptı.
Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.
Red Electrica'nın X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.
İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.
KESİNTİYE "VOLTAJDA DENGESİZLİK" YOL AÇMIŞ OLABİLİR
Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.
Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.
FRANSA VE BELÇİKA'YA KADAR UZANDI
Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.
El Pais gazetesinin bildirdiğine göre İspanyol hükümeti, elektrik kesintisi nedeniyle ana şirket Red Electrica ofislerinde kriz toplantısı düzenledi.
Hükümetten yapılan açıklamada, kesintilerin nedeninin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi. Cadena Ser Radyosu, İspanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplanacağını duyurdu.
TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI
İspanya’nın El Mundo gazetesinin haberine göre, elektrik kesintileri sebebiyle ülkede trafik de oldukça tehlikeli bir hal aldı.
Yollardaki binlerce trafik ışığının çalışmaması sebebiyle araçlar, motosikletler ve yayalar zor anlar yaşadı. Barselona kentinin Eixample bölgesinde trafiğin oldukça yoğun olduğu, araçların kavşaklarda toplandığı görüldü.
Yayalar pek çok yolda araçların durmuş olmasını fırsat bilerek karşıdan karşıya geçerken bir taksici “Şimdi dünyanın sonu mu geldi?” diye sordu.
TRENLER DURDU, YOLCULAR İÇİNDE KALDI
Publico gazetesine göre, Lizbon'un metro taşımacılığı operatörü Metropolitano de Lisboa, insanların duran trenlerin içinde kaldığını söyledi.
Portekiz'in TAP Air şirketinden bir kaynak Lizbon havalimanının yedek jeneratörlerle çalıştığını söylerken, İspanya'da 46 havalimanını yöneten AENA ülke çapında uçuş gecikmeleri olduğunu bildirdi.
Fransa'da şebeke operatörü RTE kısa süreli bir kesinti olduğunu ancak elektriğin geri geldiğini söyledi. Kesintinin nedeni araştırılıyordu.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: TARİHTE ÖRNEĞİ YOK
İspanya Red Electrica, yaptığı açıklamada, tarihte hiç böyle bir kesinti yaşanmadığını belirtti.
Şirket, elektriğin yeniden verilmesinin faktörlere bağlı olacağını ancak simülasyonların bunun 6 ile 10 saat süre alacağını belirtti.
Açıklamada, "Olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapamayız" denildi.
SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor.
Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar.
İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintileri, hem İspanya hem de Portekiz'deki iletişim sistemlerini, internet şebekesini, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağlarını etkiledi.
İSPANYA BAŞBAKANI OLAY YERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI
İspanyol basınına göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Enerji Bakanı, durumu izlemek için İspanyol elektrik operatörü Red Electrica'ya gitmek üzere yola çıktı.
Red Electica ise İber Yarımadası'nın Kuzey ve Güney kesimlerinde elektriğin yeniden sağlanmaya başladığını açıkladı.
AMELİYATLAR ASKIYA ALINDI
İspanya'da sağlık sistemi işlevini jeneratörler sayesinde devam ettiriyor.
Madrid'deki Gregorio Maranon hastanesinin bir sözcüsü, El Pais'e yaptığı açıklamada, kesintinin süresine bağlı olarak kararlar almak için bir acil durum komitesinin etkinleştirildiğini söyledi.
Bu acil durum sistemlerinin de devreye girdiği ve ışıkların yandığı Madrid'deki 12 de Octubre Hastanesi'nde bir sözcü, devam etmekte olan müdahalelerin devam ettiğini ve başlamamış olanların, acil olanlar hariç şimdilik askıya alındığını belirtti.
Barselona'daki Hospital del Mar'in normal şekilde çalıştığı bildirildi.
VAGON VE ASANSÖRLERDE MAHSUR KALDILAR
Reuters'a konuşan bir görgü tanığına göre, Madrid sokaklarında yüzlerce insan, ofis binalarının dışarı çıktı ve önemli binaların etrafında yoğun bir polis varlığı oluştu.
Madrid'de İngiliz Büyükelçiliğine ev sahipliği yapan dört kule binasından birinin boşaltıldığı da belirtildi.
Yerel radyo, duran metro vagonlarında ve asansörlerde mahsur kalan insanlar olduğunu bildirdi.
İspanyol iletim sistemi operatörü Red Eléctrica'nın direktörü Eduardo Prieto, kestintinin "elektrik şebekesindeki çok güçlü bir dalgalanma" nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
Prieto, bir siber saldırının kesintiye katkıda bulunup bulunmadığına ilişkin yorum yapmadı. Elektrik akışının İspanya'nın bazı bölgelerinde yeniden sağlandığını belirten Prieto, ülkenin geri kalanında hizmetin tamamen normale dönmesinin altı ila on saat süreceğini ekledi.
ÜST DÜZEY YETKİLİDEN "SİBER SALDIRI" AÇIKLAMASI
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve eski İspanya hükümeti bakanı Teresa Ribera ise, "Şu anda elimizde herhangi bir sabotaj ya da siber saldırı olduğuna işaret eden bir bulgu bulunmuyor" dedi.
Portekiz'in enerji şirketi REN ise, "şebekenin tamamen normale dönmesinin bir haftaya kadar sürebileceği" tahmininde bulundu.
PORTEKİZ'DEN "SORUMLU İSPANYA" AÇIKLAMASI
Portekiz'in şebeke operatörü REN, ülkenin elektrik arzında yaşanan kesintilerin "İspanyol elektrik şebekesindeki bir arızadan" kaynaklandığını duyurdu.
REN ayrıca, arızanın "nadir görülen bir atmosferik olguyla" ilgili olduğunu söyledi ancak bu ifadenin ne anlama geldiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
AB'DEN AÇIKLAMA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından İspanya'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisi hakkında konuştuğunu belirten von der Leyen, AB düzeyindeki Elektrik Koordinasyon Grubunun yanı sıra hem ulusal hem de Birlik yetkililerinin desteğe hazır olduğunu ifade ettiğini kaydetti.
Von der Leyen, "Elektrik sisteminin eski haline getirilmesine yardımcı olmak için çabaları koordine edeceğiz ve bilgi paylaşacağız. Yakın temas halinde kalmakta mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- İspanya
- Portekiz
- Elektrik Kesintisi